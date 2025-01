'Manchester United moet vrezen voor vertrek van groeibriljant die debuteerde onder Ten Hag'

Mocht vertrekken bij Manchester United, dan heeft Chelsea de beste papieren om de negentienjarige middenvelder over te nemen. Dat meldt de Daily Mail. De tienvoudig Engels international heeft nog een contract tweeënhalf jaar op Old Trafford, maar de gesprekken over een nieuwe deal verlopen allerminst vlekkeloos.

Mainoo debuteerde in januari 2023 op achttienjarige leeftijd voor The Red Devils. Onder leiding van toenmalig trainer Erik ten Hag ontpopte de middenvelder zich al vrij snel tot een onmisbare schakel op het middenveld. Vooralsnog speelde de centrale middenvelder 52 wedstrijden in de hoofdmacht van Manchester United. Daarin was Mainoo goed voor vijf doelpunten en één assist.

Gesprekken over een verlenging en opwaardering van Mainoo's contract verlopen momenteel zeer moeizaam. De middenvelder maakt een stormachtige ontwikkeling door, maar ziet dat dus vooralsnog niet beloond worden in de vorm van een nieuw contract. Chelsea zit volgens Chris Wheeler van de Daily Mail op het vinkentouw en leidt de race om Mainoo, mocht het talent besluiten om Manchester United te verlaten.

Mainoo staat er internationaal goed op

Dat Mainoo er internationaal goed opstaat blijkt ook wel uit het feit dat de jongeling een plek verdiende op de shortlist voor de Golden Boy Award. Deze werd uiteindelijk gewonnen door FC Barcelona-aanvaller Lamine Yamal, maar de Manchester United-middenvelder behoorde wel tot de twintig finalisten.

Afgelopen zomer deed Mainoo namens Engeland mee op het EK in Duitsland. Hoewel de rechtspoot op de bank begon in het elftal van toenmalig bondscoach Gareth Southgate, ontpopte hij zich al snel tot een vaste waarde in de basisopstelling van de verliezend EK-finalist.

Exclusive: Chelsea leading the chase for Kobbie Mainoo if he leaves Man United #mufc https://t.co/0iYIGJS6oK — Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) January 7, 2025

