The Athletic: Joshua Zirkzee hakt knoop door over winters vertrek bij Manchester United

is niet van plan om deze winter te vertrekken bij Manchester United, zo meldt The Athletic. De 23-jarige Nederlander beleeft vooralsnog weinig plezier aan zijn Engelse avontuur en wordt derhalve in verband gebracht met een vertrek, maar zou zelf voor zijn kansen op Old Trafford willen gaan.

Manchester United telde afgelopen zomer een bedrag van 42,5 miljoen euro neer om Zirkzee over te nemen van het Italiaanse Bologna. De Oranje-international beleefde vervolgens een droomdebuut door als invaller tegen Fulham de enige treffer van de wedstrijd te produceren, maar bleef daarna drie maanden droogstaan. Op 30 december werd Zirkzee in het met 0-2 verloren thuisduel met Newcastle United al na een dik halfuur spelen naar de kant gehaald door trainer Rúben Amorim, een beslissing die door de supporters van Manchester United met gejuich werd begroet.

In Italië, waar Zirkzee twee uitstekende seizoenen beleefde, werd de voorbije periode volop gespeculeerd op een terugkeer van Zirkzee. Een hereniging met zijn voormalige Bologna-trainer Thiago Motta, die inmiddels voor de groep staat bij Juventus, wordt daarbij veelvuldig als optie genoemd. David Ornstein van The Athletic noemt geen specifieke clubs, maar schrijft wel dat er zowel in de Premier League als in andere Europese competities interesse in Zirkzee bestaat. "Maar op dit moment heeft hij geen plannen om te vertrekken", weet de journalist.

Volgens datzelfde medium is Manchester United één van de clubs die zich deze winter zou willen versterken met Randal Kolo Muani (26). De 27-voudig Frans international verkaste anderhalf jaar geleden voor liefst 90 miljoen euro van Eintracht Frankfurt naar Paris Saint-Germain. Kolo Muani is in Parijs echter op een zijspoor beland en kwam dit seizoen tot slechts twee treffers voor PSG in veertien wedstrijden. Zowel United als Tottenham Hotspur zou de spits deze winter op huurbasis naar Engeland willen halen. De eventuele komst van Kolo Muani lijkt de kansen van Zirkzee op speeltijd weinig goed te zullen doen, aangezien de Nederlander reeds Rasmus Højlund boven zich moet dulden in de pikorde.

