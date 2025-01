Discussie onder Manchester United-supporters, Mark Goldbridge heeft duidelijke mening

Als het aan Mark Goldbridge ligt, dan gaat de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United zondagavond ‘gewoon’ door. De ontmoeting staat gepland voor 17.30 uur Nederlandse tijd, maar door de sneeuwval in Liverpool moeten de veiligheidsdiensten nog beslissen of het voor de supporters veilig genoeg is om naar het stadion af te reizen. Goldbridge vindt het belachelijk dat het doorgaan van de kraker ter discussie staat.

Zaterdagavond kwam het nieuws al naar buiten dat de ontmoeting tussen Liverpool en Manchester United mogelijk wordt afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden. Er ligt zondag een laag sneeuw in Liverpool. De situatie in het stadion lijkt op het eerste oog mee te vallen en het veld zal volgens Sky Sports-verslaggever Vinny O’Connor geen probleem vormen, maar de lokale veiligheidsdiensten zitten vooral met de reizende supporters in hun maag. Zij moeten antwoord geven op de vraag of het voor hen veilig genoeg is om naar Anfield te komen. Rond het middaguur gaan ze opnieuw met elkaar in gesprek en wordt er een definitief besluit verwacht.

Goldbridge, fanatiek supporter van Manchester United en presentator van The United Stand, heeft er een duidelijke mening over. Als het aan hem ligt, wordt er zondag ‘gewoon’ gevoetbald op Anfield. “Belachelijk! Dit zou twintig jaar geleden geen discussie zijn geweest. Waarom zijn de meeste dingen in 2025 erger?”, zo schrijft hij op zijn X. Volgens Goldbridge heeft Manchester United er helemaal geen voordeel aan als de wedstrijd wordt afgelast. Liverpool is op voorhand de grote favoriet voor de winst, maar volgens Goldbridge kan een afgelasting alleen maar nadelig uitpakken voor ‘zijn’ club. “Waarom is het goed voor ons? We worden sowieso wel verslagen en de inhaalwedstrijd kan rond de knock-outfase van de Europa League zijn, wanneer we meer rust nodig hebben.”

De tweet van Goldbridge heeft weliswaar bijna 2.000 likes, maar niet iedereen deelt zijn mening. “We hebben op dit moment geen behoefte aan nog een pak slaag. Geef Amorim twee weken de tijd om met deze spelers te werken. De volgende wedstrijd in de Premier League is tegen Southampton. Win die en dat kan wat vertrouwen in de kleedkamer opleveren. Manchester City verloor een serie wedstrijden en opeens konden ze niet meer scoren of wedstrijden winnen. Erg moeilijk om uit dat gat te komen als je er eenmaal in zit. We willen daar niet zijn”, zo reageert een andere supporter, die denkt dat Manchester United op een ander moment niet dik zal verliezen van Liverpool. “Het kan dan ook één verlies zijn in een reeks van overwinningen. Alles wijst erop dat we het moeten annuleren als we kunnen. Ik snap niet wat het positieve ervan zal zijn. Behalve dat het Ineos verder in richting duwt van het schrappen van Amorim”, zo klinkt het.

Why does it benefit us? We'll get beat whenever it is and the replay could be around Europa knockout when we need the rest more. — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) January 5, 2025 Game on! https://t.co/zm1Xp2AJft — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) January 5, 2025

