Vinny O’Connor deelt beelden vanaf Anfield, een paar uur voor Liverpool - Manchester United

Het is zondagochtend nog zeer de vraag of de kraker tussen Liverpool en Manchester United door kan gaan. Niet alleen in Nederland, maar ook in Liverpool is er sneeuw gevallen. Daardoor moeten de lokale veiligheidsdiensten beoordelen of het voor supporters veilig genoeg is om naar het stadion te komen. Het veld op Anfield lijkt in ieder geval geen probleem te vormen, zo blijkt ook uit beelden van Sky Sports-verslaggever Vinny O’Connor.

De ontmoeting tussen Liverpool en Manchester United is vanzelfsprekend hét affiche van deze speelronde in de Premier League. Altijd beladen en misschien nu nog wel wat meer. Dat heeft vooral te maken met de vorm van Manchester United, dat Erik ten Hag eind oktober op straat zette en met Rúben Amorim de weg omhoog hoopte in te kunnen zetten. De prestaties zijn echter nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Manchester United staat veertiende, met een achterstand van drieëntwintig punten op Liverpool. De achterban van de koploper durft te dromen van een grote overwinning, al blijft Arne Slot op zijn hoede.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlander weet echter nog niet of hij zondagmiddag daadwerkelijk zijn opwachting zal maken op Anfield. Zaterdagavond werd er al gewaarschuwd voor sneeuwval. Er ligt zondag inderdaad een witte laag in Liverpool. Daardoor is het de vraag of het duel door kan gaan. Zowel Liverpool als Manchester United meldde zondagmorgen dat het de bedoeling is dat de wedstrijd ‘gewoon’ gespeeld gaat worden, maar de veiligheidsdiensten komen rond het middaguur (lokale tijd) nogmaals bijeen om een definitief besluit te nemen. Vinny O’Connor, verslaggever van Sky Sports, was al op tijd op Anfield en deelde om 10.48 uur Nederlandse tijd beelden van de situatie in het stadion.

Daarop is te zien dat er ook op Anfield een laagje sneeuw ligt, maar volgens O’Connor mag het veld geen problemen opleveren.

