Arne Slot is duidelijk en richt zich tot Liverpool-fans: ‘Dit kan alleen maar een vergissing zijn’

Liverpool is op voorhand weliswaar de grote favoriet voor het treffen met Manchester United, maar Arne Slot wil niets weten van het enorme verschil op de ranglijst. Hij waarschuwt de supporters van Liverpool dat ze niet enkel naar de huidige stand moeten kijken en op basis daarvan conclusies moeten trekken. Slot weet dat Liverpool - Manchester United een wedstrijd is die ‘afhangt van de prestaties op de dag zelf en niet van de punten die vooraf op het scorebord staan’.

Liverpool en Slot zijn bezig aan een succesvol seizoen. Ze haalden 45 punten uit de eerste achttien competitieduels en hebben momenteel een voorsprong van vijf punten op Arsenal, dat bovendien twee wedstrijden meer heeft gespeeld. Liverpool kan zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Manchester United dus opnieuw een belangrijke slag slaan in de titelstrijd. Het contrast met de tegenstander is enorm. De gevallen grootmacht verloor de laatste drie competitiewedstrijden, wist daarin niet te scoren en vindt zichzelf terug op de veertiende plaats, met liefst drieëntwintig punten minder dan Liverpool.

The Reds zijn dan ook de absolute favoriet voor het duel met Manchester United, waarvan het zondagochtend nog wel de vraag is of het doorgaat. Slot wil echter niets weten van de favorietenrol voor zijn ploeg. “De rivaliteit tussen Liverpool en United is er een waar mensen over de hele wereld van op de hoogte zijn en de belangrijkste redenen daarvoor zijn de geschiedenis en het succes van de twee betrokken clubs en de kwaliteit van de wedstrijden die tussen hen plaatsvinden”, zo klinkt het op de clubsite. “De verleiding zal voor sommigen groot zijn om naar de ranglijst te worden getrokken en conclusies te trekken over wat er vandaag zou kunnen gebeuren, uitsluitend op basis daarvan. Voor mij kan dit alleen maar een vergissing zijn”, zo is Slot duidelijk.

Lastige periode voor Manchester United

De voormalig trainer van AZ en Feyenoord is nog niet lang werkzaam in Engeland, maar zelfs met zijn, naar eigen zeggen, ‘beperkte kennis van deze wedstrijd als deelnemer’, weet dat hij ‘heel goed dat dit een wedstrijd is die afhangt van de prestaties op de dag zelf en niet van de punten die vooraf op het scorebord staan’. “Dit wil niet zeggen dat ik niet erken dat United het de laatste tijd moeilijk heeft gehad. Hun resultaten zijn niet wat ze zouden willen en dat is iets dat iedereen bij zijn club wil rechtzetten. Ik kan me voorstellen dat ze vinden dat er geen betere plek is om dit proces te beginnen dan Anfield”, aldus Slot.

Het is echter al een hele lange tijd geleden dat Manchester United wist te winnen op Anfield. Voor de laatste overwinning van de bezoekers moeten we terug naar begin 2016, toen toenmalig trainer Louis van Gaal Wayne Rooney twaalf minuten voor tijd de winnende zag maken. Hoewel Manchester United dus bezig is aan een ronduit teleurstellend seizoen, is Slot allesbehalve hard voor zijn komende tegenstander. “United is historisch gezien een club die plant en investeert om succesvol te zijn. Dat was precies hetzelfde tijdens mijn eerste zomer in de Premier League, toen ze nogmaals hun ambitie op de transfermarkt onderstreepten om een selectie te versterken die al veel kwaliteit had. Het probleem is dat we in een tijdperk leven waarin het de verwachting is dat succes altijd direct volgt, maar de realiteit is dat er vaker wel dan niet tijd voor nodig is om iets betekenisvols op te bouwen”, zo klinkt het.

