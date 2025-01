Tyrell Malacia vertrekt op huurbasis bij Manchester United

(25) speelt in de tweede seizoenshelft niet meer voor Manchester United, zo meldt Voetbal International op basis van bronnen rondom de speler. De Nederlandse linksback zal op korte termijn verhuurd gaan worden en heeft qua belangstelling niks te klagen.

Hoewel de geruchten over een winterse deal al langer de ronde doen, deelde United Malacia vrijdag mede dat hij mag vertrekken. Dat zal in eerste instantie zijn middels een huurtransfer, zodat hij na zijn lange revalidatie weer speelminuten kan maken. Volgens VI is er ‘niets te klagen’ over interesse van andere clubs.

Naar verluidt schijnen clubs uit vrijwel alle Europese topcompetities geïnformeerd te hebben naar de Nederlandse linksback. Een huurdeal gaat daarom nu ook daadwerkelijk plaatsvinden, al is het nog niet duidelijk welke club gaat toeslaan. In een eerder stadium werden onder meer Juventus en Como genoemd.

'Kwestie van tijd'

Het is een kwestie van tijd voordat Malacia United achter zich laat. “De linksback wil op zeer korte termijn zijn ja-woord geven aan een nieuwe club”, zo klinkt het. De oud-Feyenoorder maakte onlangs zijn rentree, nadat hij bijna anderhalf jaar geblesseerd was. De inmiddels ontslagen trainer Erik ten Hag gaf Malacia weer wat minuten, maar onder Rúben Amorim is het perspectief vertroebeld. Dit seizoen kwam de Nederlander tot zes officiële wedstrijden.

