Michiel Kramer krijgt reactie op open sollicitatie: 'Zou interessant zijn'

Excelsior-trainer Ruben den Uil staat niet welwillend tegenover de mogelijke komst van . De spits van RKC Waalwijk liet eind december weten dat hij het niet uitsluit dat hij deze transferwindow vertrekt bij de Waalwijkers. Een eventuele stap naar Excelsior zou hij daarbij wil zien zitten.

"Ik zeg echt niet gelijk 'nee' tegen een club die bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie meedoet. Het is een goede optie. Ik voel me goed en ik denk dat ik nog steeds van waarde kan zijn", sprak Kramer in de podcast FC Rijnmond. De spits moet het dit seizoen in Waalwijk doen met een rol op het tweede plan. Zo speelde de 36-jarige oud-spits van onder meer ADO Den Haag, Feyenoord en Sparta Rotterdam mocht tot op heden zeven keer invallen en kwam alles bij elkaar opgeteld tot 114 speelminuten, waarin hij niet eenmaal trefzeker was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Michiel Kramer vindt dat ESPN-analist per direct VAR in Eredivisie moet worden

Den Uil wordt voorafgaand aan de wedstrijd tussen Excelsior en FC Dordrecht gevraagd naar de uitspraken van Kramer. "Ik ben benieuwd hoe fit hij is", reageert hij voor de camera van ESPN. "Ik heb geen idee waar hij nu staat. Hij speelt volgens mij heel weinig bij RKC. Ik heb geen idee, maar het is voor mij heel belangrijk dat als mensen geïnteresseerd zijn dat ze fit en gretig zijn. Dan kan theoretisch gezien iedereen interessant zijn voor ons.

LEES OOK: Henk Fraser moet vrezen voor schorsing na interview bij ESPN

"We hebben best wat behoefte aan ervarenheid. Daarom hebben we ook Jurgen Mattheij toegevoegd. Hij is nog niet fit, maar we hopen hem snel fit te hebben. Op papier zou het interessant zijn als het iemand is die wat ervaring heeft." Met zijn 36 jaar voldoet Kramer aan dat profiel, bovendien speelde de spits ruim vierhonderd wedstrijden in het betaalde voetbal.

Kramer moet bereid zijn om met veel intensiteit te spelen

Of Kramer een spits is die bij Excelsior past? "Daar zouden we even naar moeten kijken. Ik heb niet helemaal scherp wat Michiel het afgelopen half jaar of het afgelopen jaar heeft gedaan. Als hij ons een beetje gevolgd heeft, dan heeft hij bij Richie (Omorowa, red.), en ook bij Lance (Duijvesteijn, red.), kunnen zien dat we met veel intensiteit aanvallen en verdedigen. Dus hij moet wel bereidwillig kunnen zijn om zowel aanvallend als verdedigend werk te verrichten", besluit Den Uil.