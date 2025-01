NAC Breda - Heracles Almelo op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Vrijdagavond 31 januari 2025 staat de spannende ontmoeting tussen NAC Breda en Heracles Almelo op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in het Rat Verlegh Stadion in Breda en de aftrap is om 20:00 uur. Voor de fans die de wedstrijd niet in het stadion kunnen bijwonen, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 2.

Hoe staan NAC Breda en Heracles Almelo ervoor in de Eredivisie?

NAC Breda staat momenteel op de negende plaats in de Eredivisie met 25 punten uit twintig wedstrijden. De ploeg uit Breda heeft de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten behaald, met een recente nederlaag tegen PSV (3-2) en een overwinning op FC Twente (2-1).

Artikel gaat verder onder video

Heracles Almelo bevindt zich op de vijftiende plaats met negentien punten uit negentien wedstrijden. De Almeloërs hebben de laatste vijf wedstrijden redelijk gepresteerd, met onder andere een overwinning op Almere City (0-2) en een gelijkspel tegen FC Utrecht (1-1).

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen NAC Breda en Heracles Almelo laten een voordeel zien voor Heracles. In de meest recente wedstrijd op 2 november 2024 won Heracles met 2-0. Ook de eerdere ontmoetingen in 2023 en 2022 eindigden in het voordeel van Heracles.