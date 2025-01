NAC Breda - sc Heerenveen op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Zondagmiddag 12 januari 2025 is het tijd voor de ontmoeting tussen NAC Breda en sc Heerenveen in de Eredivisie. De wedstrijd wordt gespeeld in het Rat Verlegh Stadion. Waar en hoe laat wordt het duel uitgezonden op televisie?

Hoe laat begint NAC Breda - sc Heerenveen?

De aftrap van NAC Breda tegen sc Heerenveen is om 16:45 uur. De KNVB heeft Sander van der Eijk aangesteld als scheidsrechter bij het duel.

Op welke zender is NAC Breda - sc Heerenveen te zien?

De wedstrijd tussen NAC Breda en sc Heerenveen wordt live uitgezonden op ESPN 3. ESPN 3 is beschikbaar bij veel providers als onderdeel van een aanvullend abonnement. Controleer bij je provider op welk kanaal ESPN 3 te vinden is.

Hoe staan NAC Breda en sc Heerenveen ervoor in de Eredivisie?

NAC Breda staat momenteel op de tiende plaats in de Eredivisie met 22 punten uit zeventien wedstrijden. De ploeg heeft een doelsaldo van min acht. In hun laatste vijf wedstrijden boekte NAC Breda één overwinning, twee gelijke spelen en leed het twee nederlagen. Sc Heerenveen staat net onder NAC Breda op de elfde plaats met 21 punten en een doelsaldo van min veertien. Heerenveen won twee van hun laatste vijf wedstrijden, speelde één keer gelijk en verloor twee keer.

Onderlinge historie

In de recente ontmoetingen tussen NAC Breda en sc Heerenveen heeft Heerenveen de overhand. De laatste keer dat de teams elkaar troffen, won Heerenveen met 4-0. NAC Breda zal erop gebrand zijn om deze keer voor eigen publiek een beter resultaat neer te zetten.

