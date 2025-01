Napoli - Juventus op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 25 januari 2025 staat de kraker tussen Napoli en Juventus op het programma. De thuisploeg verkeert in topvorm en zal hopen het gat aan de top van de competitie te vergroten. De wedstrijd wordt live uitgezonden, zodat je niets hoeft te missen van deze Italiaanse clash.

Hoe laat begint Napoli - Juventus?

De aftrap van de wedstrijd tussen Napoli en Juventus is om 18:00 uur. Het duel wordt gespeeld in het Stadio Diego Armando Maradona in Napels.

Op welke zender is Napoli - Juventus te zien?

De wedstrijd wordt uitgezonden op Ziggo Sport. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is Ziggo Sport Totaal beschikbaar als aanvullend pakket bij diverse providers. Check bij je provider op welk kanaal Ziggo Sport wordt uitgezonden.

Hoe staan Napoli en Juventus ervoor in de Serie A?

Napoli voert momenteel de ranglijst aan met 50 punten uit 21 wedstrijden en een doelsaldo van 21. Juventus staat op de vijfde plaats met 37 punten uit 21 wedstrijden en een doelsaldo van zeventien. Napoli is in uitstekende vorm met vijf overwinningen op rij, waaronder een 2-3 zege op Atalanta. Juventus heeft in de laatste vijf wedstrijden drie keer gelijkgespeeld en een keer gewonnen, met 2-0 van AC Milan.

Onderlinge historie

De laatste ontmoeting tussen beide teams eindigde in een 0-0 gelijkspel op 21 september 2024. In de voorgaande vijf ontmoetingen wist Napoli drie keer te winnen, terwijl Juventus twee keer aan het langste eind trok. Het belooft wederom een spannende strijd te worden tussen deze Italiaanse grootmachten.