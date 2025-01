Koki Ogawa verschaft Rogier Meijer lucht: NEC boekt eerste zege sinds 9 november

N.E.C. heeft zaterdagavond voor het eerst sinds 9 november weer eens een Eredivisiewedstrijd weten te winnen. bezorgde het elftal van trainer Rogier Meijer, die de voorbije maanden onder vuur lag maar het vertrouwen van de clubleiding behield, in de eerste speelronde na de winterstop een kleine zege op bezoek bij PEC Zwolle: 0-1. Bij de Nijmegenaren vierde een kwartier voor tijd zijn rentree op de Nederlandse velden. De 34-jarige Limburger kwam deze winter over van het Japanse Urawa Red Diamonds, waar hij sinds de zomer van 2022 onder contract stond.

PEC Zwolle en NEC troffen elkaar voor de derde keer dit seizoen. De eerste twee keren, competitie en beker, won NEC. Bij de gasten uit Nijmegen startte nieuwkomer Linssen op de bank. Sontje Hansen, in de belangstelling van Sheffield United en RC Lens, was ziek en maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie. Bij PEC maakte doelman Mike Hauptmeijer voor het eerst dit seizoen zijn opwachting in de Eredivisie wegens een blessure van eerste doelman Jasper Schendelaar. Odysseus Velanas ontbrak wegens ziekte in de selectie van trainer Johnny Jansen.

Na een moeizame openingsfase van beide teams kwam NEC in de 23e minuut op voorsprong. Sami Ouaissa dribbelde naar binnen en leverde de bal in bij Dirk Proper. De aanvoerder had een mooie steekbal in huis en stelde zo Ogawa in staat om oog in oog met Hauptmeijer koel raak te schieten: 0-1. Dat doelpunt bleek het enige hoogtepunt van de eerste helft en met deze stand gingen beide teams na drie kwartier aan de thee.

PEC dringt aan maar wordt niet gevaarlijk

Na rust werd het er niet veel spectaculairder op. NEC koesterde de voorsprong en PEC had niet het vermogen om tot grote kansen te komen. De eerste echte kans voor PEC na rust was in de 72e minuut, toen Filip Krastev keeper Robin Roefs zijn kopbal uit de doelmond zag tikken. Daarna drong PEC wel aan, maar kwam het niet verder dan wat gevaarlijke corners, zonder daar grote kansen uit te creëren.

Door de eerste overwinning in zes wedstrijden neemt NEC verder afstand van de degradatiezone. Volgende week zondag treft NEC in eigen huis Fortuna Sittard, dat met een ruime nederlaag tegen Go Ahead Eagles aan de tweede seizoenshelft begon. De thuisploeg moet nog steeds met een schuin oog naar beneden kijken, het gat met nummer zestien Sparta is vijf punten, en vervolgt de race om lijfsbehoud komende zaterdag thuis tegen koploper PSV.

