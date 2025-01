Opstelling PSV: Bosz rouleert erop los voor bekerwedstrijd tegen Excelsior

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor de bekerwedstrijd tegen Excelsior bekendgemaakt. Peter Bosz heeft ervoor gekozen zijn elftal op liefst zeven plekken te wijzigen. Het duel in Eindhoven wordt om 21.00 uur afgetrapt.

In de KNVB Beker is de plek onder de lat bij PSV voor Joël Drommel, die dus de positie van Walter Benítez overneemt. Ook in de achterhoede wijzigt Bosz zijn elftal op twee plekken. Waar Richard Ledezma en Ryan Flamingo in het elftal blijven staan, geldt dit niet voor Mauro Júnior en Olivier Boscagli. Zij worden vervangen door Matteo Dams en Armando Obispo.

Op het middenveld is er weer een basisplaats voor Joey Veerman, die het sinds zijn terugkeer van zijn blessure veelal met invalbeurten moest doen. Hij vormt het blok samen met Jerdy Schouten. Dat betekent dat Ismael Saibari uit de basis verdwijnt. Ook Malik Tillman wordt door Bosz gespaard tegen Excelsior. Op zijn plek mag Guus Til zijn opwachting maken.

In de voorhoede voert Bosz twee wijzigingen door. Ivan Perisic en Luuk de Jong worden met het oog op het drukke programma gespaard, waardoor er basisplaatsen zijn voor Ricardo Pepi en Johan Bakayoko. Naast hen zal Noa Lang in de aanval staan.

Opstelling PSV

Drommel; Ledezma, Flamingo, Obispo, Dams; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, Pepi, Lang.

