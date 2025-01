PEC Zwolle legt zich niet neer bij besluit KNVB en gaat zelfs nog een stap verder

Het laatste woord over het onterecht afgekeurde doelpunt van PEC Zwolle-middenvelder Nick Fichtinger in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk is nog altijd niet gezegd of geschreven. De Zwollenaren werden op vrijdag 20 december een overwinning door de neus geboord na een foutieve beslissing van de arbitrage. Ze dienden vervolgens bij de KNVB het verzoek in om de wedstrijd bij een 1-2 stand te hervatten, maar de nationale voetbalbond legde dat naast zich neer. PEC Zwolle geeft de strijd echter niet op en is nu zelfs naar de internationale spelregelcommissie gestapt.

PEC Zwolle sloot de eerste seizoenshelft op vrijdag 20 december af met een uitwedstrijd tegen RKC. De Waalwijkers openden al vroeg de score, maar PEC kwam nog in de eerste helft langszij dankzij een benutte strafschop door Dylan Vente. De ploegen hielden elkaar vervolgens lang in evenwicht, maar in de absolute slotfase leek PEC de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken. Fichtinger kreeg de bal na een afgeslagen hoekschop voor zijn voeten en schoot overtuigend binnen. Het Zwolse feestje ging echter niet door, want op advies van de VAR besloot scheidsrechter Edwin van de Graaf een streep te zetten door het doelpunt van Fichtinger.

Er zou in de aanloop naar het doelpunt sprake zijn geweest van buitenspel, maar dat kan helemaal niet bij een hoekschop. PEC Zwolle was uiteraard woest en voelde zich besloten. “Op zaterdag 21 december hebben wij als club gecommuniceerd dat we mogelijke vervolgstappen aan het onderzoeken waren. In hetzelfde weekend heeft PEC Zwolle nog uitgebreid contact gehad met de KNVB, waarbij de voetbalbond bevestigde dat er een foutieve beslissing was genomen. De club heeft bij de voetbalbond in de week voor de jaarwisseling een verzoek neergelegd om de wedstrijd bij een 1-2 stand verder uit te spelen. Dit verzoek heeft de KNVB recentelijk naast zich neergelegd”, zo schrijft PEC op de clubsite.

De Zwollenaren laten het hier echter niet bij. “Dinsdagavond heeft PEC Zwolle zich rechtstreeks gericht tot The International Football Association Board (IFAB) en een officieel protest ingediend tegen het foutief toepassen van de spelregels door de scheidsrechter en verzocht om de situatie te beoordelen en aan te geven dat de wedstrijd hervat dient te worden bij een 1-2 stand”, zo klinkt het.

