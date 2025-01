Brian Priske ligt zwaar onder vuur na uitspraak in interview: 'Dit kan echt niet!'

Martijn Krabbendam staat versteld van de positieve reactie van Brian Priske over het optreden van Feyenoord tegen FC Utrecht. De journalist hoorde de Deense coach vertellen dat hij de Rotterdamse club 'erg goed' vond spelen. Dit 'positivisme' vindt de verslaggever van Voetbal International gezien de stand op de ranglijst misplaatst.

"Ik snap niet waar dat positivisme vandaan komt. Dat het allemaal wel goed gaat en goedkomt is de sfeer die je bij Feyenoord al langere tijd proeft", stelt Krabbendam in een video van Voetbal International: "Ze waren eigenlijk wel tevreden, zelfs na de nederlaag tegen PSV. Er zijn gewoon wedstrijden die je als topclub niet mag verliezen en FC Utrecht-thuis is er daar eentje van. Dan kun je wel zeggen dat je het meeste balbezit had, maar ik heb toch maar één schot geteld", doelt de journalist op de woorden van trainer Brian Priske.

"Als ik in zijn geheel naar de wedstrijd kijk, zie ik vooral drie punten voor ons", zei Priske zondagmiddag op de persconferentie na de deceptie tegen FC Utrecht: "Als je naar de uitslag kijkt, was het slecht. Maar ik moet kijken naar wat er gebeurt achter de uitslag, naar wat er gebeurt achter de competitiestand. Ik heb heel veel goede dingen gezien. We waren de dominante ploeg op alle gebieden", vond de coach.

'Dit hoort niet bij een topclub'

"Je kan en mag hier niet tevreden mee zijn", blikt Krabbendam terug op de woorden van de Feyenoord-trainer: "Hoeveel kansen hebben we nou geteld! Ik vind de reactie die Feyenoord gaf de reactie van een subtopper. Dit hoort niet bij een topclub. Je kan zeggen dat het goed gaat, maar het gaat helemaal niet goed!"

Clash met Ajax

Het duel van Feyenoord tegen Ajax op 2 februari in Amsterdam wordt een zeer bepalende. Een wedstrijd die Feyenoord absoluut niet mag verliezen, vindt de journalist: "Je staat zeven punten achter op Ajax, dat kunnen er tien worden. De conclusie is uiteindelijk dat je dichterbij plek vijf en zes staat dan bij de top twee", weet Krabbendam.

