Speler van PSV Onder-13 wordt bejubeld bij ESPN: 'Verdient wel een vermelding'

Een ballenjongen bij de Eredivisiewedstrijd tussen PSV en NAC Breda stond zaterdagavond bijna aan de basis van de 2-1 in het voordeel van de Eindhovenaren. De jongen gaf razendsnel een nieuwe bal, waarna de spits met een inworp een enorme kans op een treffer kon bieden.

De ballenjongen in kwestie schatte de sprint van De Jong richting de zijlijn op waarde en gooide razendsnel een nieuwe bal richting de 34-jarige spits. De Jong zette met een geweldige inworp collega-routinier Perisic vrij voor het NAC-doel. De Kroaat was doelman Daniel Bielica van de Bredase club vervolgens te snel af, maar moest toezien hoe Boy Kemper zijn inzet vlak voor de lijn weghaalde.

"Perisic doet bijna alles goed, kan het niet beter doen hier", zegt ESPN-commentator Michiel Teeling. "Ook goed meegewerkt natuurlijk door die ballenjongen van PSV natuurlijk, die Luuk de Jong razendsnel bediende. Dat verdient natuurlijk wel een vermelding, voor deze knaap. Levert daar bijna de voorassist", deelt Teeling vervolgens complimenten uit voor snelle handelen. Even later komt de jongen opnieuw in beeld en is te zien hoe hij grijnzend op zijn telefoon kijkt.

Identiteit ballenjongen bekendgemaakt in De Eretribune

Presentator Aletha Leidelmeijer van ESPN-programma De Eretribune onthult in de rust van het duel de identiteit van de ballenjongen in kwestie. Het blijkt te gaan om Nathan, een speler van de Onder-13 van PSV. De jongen wordt in de rust uitvoerig gecomplimenteerd langs het veld. "Die gloeit helemaal", merkt Jan-Joost van Gangelen op.

