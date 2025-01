Liverpool bezoekt plots café in Eindhoven, Cody Gakpo overtreedt ‘strenge regel' van Slot

Een opvallende gewaarwording in wielercafé Cyklist op het Eindhovense NRE-terrein, waar de voltallige selectie van Liverpool woensdagmiddag ineens over de vloer kwam. De club van Arne Slot kwam op de dag van de Champions League-wedstrijd tegen PSV koffie drinken. De Nederlander liet een opvallend briefje achter.

Liverpool reisde naar Nederland voor de achtste en laatste Champions League-wedstrijd in de competitiefase. De Engelse ploeg, getraind door Arne Slot, besloot om enkele uren voorafgaand aan het duel nog even naar een café te gaan. “Toen moesten we in een keer veertig koffies maken. Dat was even heftig”, zegt barista Pleun tegenover Studio040.

De mevrouw kreeg te horen dat koekjes en suiker in de koffie ‘strikt verboden’ waren. “Een paar wilden warme chocomel, maar dat mocht niet van trainer Arne Slot”, zegt Pleun, die voor oud-PSV’er Cody Gakpo een uitzondering maakte. “Hij koos voor een kop groene thee. Met honing, dat heeft Pleun maar door de vingers gezien”, schrijft Studio040.

‘Luuk de Jong onderwerp van gesprek’

Eén speler van PSV was onderwerp van gesprek, namelijk Luuk de Jong. “We hoorden mensen zijn naam zeggen”, weet Pleun. Toen de Liverpool-selectie na een klein uurtje vertrok, bleef er een mysterieus briefje achter op tafel. Op dat briefje stonden een aantal tactische aantekeningen gekrabbeld.

