Bosz verbouwereerd na opmerking Kraay: ‘Oké… Is dat zo?’

Volgens Hans Kraay junior liet Peter Bosz dinsdagavond in zijn uitstraling niet merken nog te geloven in de late gelijkmaker van PSV tegen Excelsior. Die opmerking zet de trainer van de Eindhovenaren op het verkeerde been, waarna hij niet goed weet hoe hij moet reageren.

PSV kende dinsdag een heel lastige avond in eigen huis tegen Excelsior (5-4 na verlenging). De Eindhovenaren keken vijf minuten voor tijd nog tegen een achterstand van 1-3 aan, maar een gelijkmaker van Ismael Saibari in minuut 97 zorgde voor een verlenging. Daarin wist de koploper van de Eredivisie aan het langste eind te trekken.

Na de wedstrijd zegt Kraay bij ESPN tegen Bosz dat hij niet het gevoel kreeg dat de PSV-trainer nog geloofde in de late treffers van zijn ploeg. Die opmerking verrast de oefenmeester. “Oké…”, kan hij in eerste instantie alleen uitbrengen. Nadat Kraay herhaalt dat Bosz het niet uitstraalde, komt de trainer met een langer antwoord. “Is dat zo? Dat weet ik niet.”

“We hebben gewisseld om te scoren”, legt Bosz uit. Na de 1-3 van Excelsior besloot de oefenmeester verdediger Richard Ledezma naar de kant te halen en met Ivan Perisic nog een aanvaller te brengen. “Dat doe je om te scoren.”

