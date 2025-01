Van der Vaart fileert drietal van PSV

Rafael van der Vaart vindt dat Peter Bosz een keer moet wisselen bij PSV. De middenvelder mag volgens de analist altijd blijven staan, maar zou in een dramatische vorm steken. Ook andere spelers van de Eindhovenaren zijn volgens de oud-middenvelder niet zo goed als iedereen doet vermoeden.

PSV is sinds de winterstop niet in goeden doen. De koploper begon met een gelijkspel in eigen huis tegen AZ (2-2), waarna met de nodige pijn en moeite werd gewonnen van Excelsior (5-4) in de KNVB Beker. In het daaropvolgende weekend werd er verloren van PEC Zwolle (3-1), om afgelopen zaterdag weer een moeizame zege op NAC Breda (3-2) te boeken. Tussendoor werd nog wel gewonnen bij Rode Ster Belgrado (2-3), maar maakte PSV het zichzelf onnodig moeilijk door bij een 0-3 voorsprong een rode kaart te krijgen.

Bij Rondo komt het recente spel van PSV ter sprake. “Ik vind de spelers niet in absolute topvorm”, verklaart Van der Vaart de mindere resultaten. “Is Saibari wel zo goed? Is Veerman wel zo goed?” De oud-middenvelder vindt dat dit in de Eredivisie wel het geval is, maar dat ze op het hoogste niveau tekortkomen. “Ik vind Schouten echt heel slecht spelen de laatste tijd. Hij speelt écht heel matig. Hij is de enige die nooit gewisseld wordt, maar hij verdient het wel om gewisseld te worden. Dus het klopt niet helemaal.” Overigens lijkt Bosz naar Van der Vaart geluisterd te hebben, want op de persconferentie van dinsdag maakte hij bekend dat Schouten tegen Liverpool op de bank begint.

De Jong toont wél strijdlust

Van der Vaart ziet dat PSV in ieder geval een speler heeft die wel de wil om te winnen toont. “Luuk (de Jong, red.) neemt ze op sleeptouw.” De aanvaller scoorde tweemaal tegen Rode Ster en was ook belangrijk met een assist op Guus Til tegen NAC Breda. “Dat was echt een geweldige bal”, is Van der Vaart vol lof.

