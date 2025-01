VI oppert jeugdinternational en ex-Ajacied als opvolgers voor Boscagli bij PSV

heeft zijn contract bij PSV nog altijd niet verlengd. Trainer Peter Bosz lijkt dan ook serieus rekening te moeten houden met een transfervrij vertrek van de Franse sterkhouder. In dat geval zal PSV op zoeken moeten naar een geschikte vervanger en Voetbal International oppert daarbij een zestal namen. Hierbij onder meer een oud-Ajacied en een voormalig verdediger van ADO Den Haag.

Afgelopen zomer versterkte PSV de laatste lijn al met Ryan Flamingo en Adamo Nagalo als centrale verdedigers. De landskampioen was ook lang bezig met het binnenhengelen van Ko Itakura van Borussia Mönchengladbach, maar de Japanner bleek iets te prijzig. Met het mogelijke aanstaande vertrek van Boscagli zal PSV opnieuw op zoek moeten naar een centrale verdediger.

Artikel gaat verder onder video

Journalist Sam Planting van Voetbal International heeft voor het weekblad een zestal opties op een rij gezet: Koki Machida van Union Sint-Gillis, Jesús Orozco van Chivas Guadalajara, Valentín Gómez van Vélez Sarsfield en Mika Mármol van UD Las Palmas zijn daarbij de meest onbekende namen. Planting noemt daarnaast ook twee wat bekendere namen. De eerste is Finn van Breemen, die momenteel onder contract staat bij FC Basel.

LEES OOK: PSV-aanwinst Bajraktarevic niet gelukkig met fraaie bijnaam

Planting ziet in de 21-jarige jeugdinternational een interessante optie. "Willen de Eindhovenaren wederom een ondergewaardeerde landgenoot proberen vinden, dan lijkt Finn van Breemen een van de logischer targets. Bij FC Basel ontwikkelt het voormalig ADO-talent zich namelijk prima", schrijft de journalist.

© Imago

Van Breemen speelde in het seizoen 2022-2023 22 officiële wedstrijden voor ADO Den Haag, waarna hij voor zo'n één miljoen euro de overstap maakte naar de Zwitserse topclub FC Basel. De vijfvoudig international van Jong Oranje heeft bij RotBlau nog een contract tot medio 2027, waardoor de Eindhovenaren mogelijk flink in de buidel zullen moeten tasten.

Oud-Ajacied Wöber geopperd bij PSV

De andere bekende naam die Planting naar voren schuift is die van oud-Ajacied Maximilian Wöber. De inmiddels 26-jarige Oostenrijker kwam in de zomer van 2017 naar Amsterdam en speelde uiteindelijk 38 wedstrijden in de hoofdmacht. Na anderhalf jaar bij Ajax werd Wöber verhuurd aan Sevilla, dat hem in de zomer van 2019 definitief overnam van de Amsterdammers.

LEES OOK: Verdediger gaat PSV definitief verlaten: 'Verhuur is niet per se logisch'

Planting ziet in Wöber een speer die prima in staat zou moeten zijn om het stokje van Boscagli in Eindhoven over te nemen. "Bij het hyperambitieuze Leeds United is de Oostenrijker links centraal achterin tweede keuze, achter de in Noord-Engeland zeer gewaardeerde Pascal Struijk. Daarnaast lijkt manager Daniel Farke in Wöber geen optie voor de linksbackpositie te zien. Vandaar dat opnieuw een transfer niet ondenkbaar is voor de ex-Ajacied."

Hij plaatst echter wel een kanttekening. "Bij Wöber moet de komende weken blijken of hij zijn knie-operatie van dit najaar goed heeft doorstaan. Is dat het geval, dan vormt de Oostenrijker een solide alternatief voor PSV als de 'sexier' opties onhaalbaar blijken. Zowel bij zijn nationale ploeg als bij Leeds is Wöber namelijk gewend om in het verdedigingshart te renderen in een team dat extreem hoog druk zet."