Mossou voorspelt duurste Eredivisietransfer van 2025: 'Normaal gesproken de grootste klapper'

Sjoerd Mossou voorspelt dat de duurste Eredivisie-transfer van 2025 gaat maken. De 22-jarige Duitse Amerikaan is bezig aan zijn tweede seizoen in Eindhovense dienst en heeft zowel in de Nederlandse competitie als in de Champions League veel indruk weten te maken.

In de eerste AD Voetbalpodcast van 2025 blikt Mossou vooruit op het aankomende jaar. Host Etienne Verhoeff vraagt de journalist welke speler uit de Eredivisie deze winter, dan wel komende zomer, de hoogste transfersom op gaat leveren. Na enig nadenken antwoordt Mossou: "Tillman." De Brabander plaatst daarbij wel direct een kanttekening: "Ik moet wel zeggen dat ik hem recent een paar hele slechte wedstrijden heb zien spelen."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Verdediger gaat PSV definitief verlaten: 'Verhuur is niet per se logisch'

"Maar ik vind hem een geweldige speler", vervolgt Mossou. "Ik denk ook dat hij voor de internationale markt heel interessant is. Dat geldt wel voor meer jongens bij PSV. Dan denk ik niet aan Joey Veerman, ik denk dat Ismail Saibari nog veel meer geschikt is voor een topcompetitie", aldus Mossou. Ook Feyenoord zou een flinke winst kunnen maken, zo denkt de journalist: "Anis Hadj Moussa gaat geen records breken, maar die kan wel een geweldig rendement opleveren." De buitenspeler kostte de Rotterdammers afgelopen zomer 'slechts' 3,5 miljoen euro maar wordt nu al in verband gebracht met een fraaie vervolgstap. "Maar normaal gesproken gaat PSV de grootste klapper maken", besluit Mossou het onderwerp.

LEES OOK: 'PSV doet ultieme poging en biedt tweetal sterk verbeterd contract aan'

Tillman speelde in de jeugd van Bayern München en maakte in het seizoen 2022/23 indruk op huurbasis bij Rangers FC, waarmee hij PSV uitschakelde in de voorrondes van de Champions League. Een jaar later troffen beide clubs elkaar opnieuw, nu met Tillman als huurling in het rood en wit van de Eindhovenaren, die bij deze gelegenheid wél doordrongen tot het hoofdtoernooi. In zijn debuutjaar bij PSV werd Tillman overtuigend kampioen van de Eredivisie, waarna hij afgelopen zomer voor zo'n twaalf miljoen euro definitief werd overgenomen. In de eerste helft van het lopende seizoen kwam Tillman in alle competities in 24 wedstrijden tot tien goals en vier assists. De Amerikaans international ligt nog tot medio 2028 vast bij PSV.

Welke Eredivisiespeler gaat volgens jou de hoogste transfersom opbrengen in 2025? Laden... 54.5% Malik Tillman 9.6% Anis Hadj Moussa 21.1% Jorrel Hato 14.8% Anders, namelijk... 677 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen maakt kerstrapport op: 'Hun bank is nog beter dan de basis van Ajax'

Theo Janssen, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart maken voor de NOS een kerstrapport op.