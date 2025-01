Frans Hoek wordt per direct keeperstrainer in de Eredivisie

Robin van Persie heeft Frans Hoek per direct toegevoegd aan zijn technische staf. Hoek is bij sc Heerenveen de opvolger van keeperstrainer Harmen Kuperus en neemt diens taken over tot het einde van het seizoen. Van Persie en Hoek kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal.

Hoek heeft een rijk verleden als keeperstrainer. De voormalig doelman werkte gedurende zijn trainersloopbaan bij onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München en het Nederlands elftal. Hij is een vertrouweling van Louis van Gaal. Zo maakte Hoek bij het Nederlands elftal deel uit van de technische staf van Van Gaal voor het Wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië en zat hij ook tijdens het laatste WK in Qatar in 2022 op de bank. Na zijn laatste klus bij het Nederlands elftal bleef Hoek twee jaar uit de voetballerij, maar hij maakt nu bij sc Heerenveen dus zijn rentree in de Eredivisie.

Hoek is per direct de tijdelijke vervanger van Kuperus. Sc Heerenveen heeft in ‘gezamenlijk overleg’ met Kuperus besloten om de samenwerking te beëindigen. “Gedurende de eerste seizoenshelft kwam naar voren dat de visie op keepers en de daarbij behorende werkwijze te verschillend zijn gebleken”, zo vertelt algemeen directeur Ferry de Haan op de clubsite. “Hoewel interne discussies hierover belangrijk en waardevol zijn, bleek het helaas niet mogelijk om op één lijn te komen en daarmee een basis te leggen voor de tweede seizoenshelft. We hebben daarom besloten dat het voor Harmen en de club beter is om op zoek te gaan naar een andere keeperstrainer voor het eerste elftal.”

Hoek begreep beslissing Van Persie

In die zoektocht zijn de Friezen dus uitgekomen bij Hoek, die in ieder geval tot het einde van dit seizoen deel uitmaakt van de technische staf van Van Persie. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal baarde bij zijn start opzien door te besluiten zijn doelmannen om en om te laten spelen. Hoek had alle begrip voor dat besluit, al verscheen Mickey van der Hart voor de winterstop in twaalf van de zeventien competitieduels onder de lat. “Het vak van keepers, doelspelers zoals ik ze noem, is de laatste jaren enorm geëvalueerd. Er wordt nu meer van hen verlangd dan puur ballen tegenhouden. Meevoetballen is daar een belangrijk onderdeel van. Modern en vooruitstrevend als hij is, snap ik heel goed dat Robin bij Heerenveen zijn keuze van zijn nummer één laat afhangen van het type spel van de tegenstander”, zo liet Hoek in gesprek met het Algemeen Dagblad zijn licht schijnen over de keeperssituatie bij sc Heerenveen.

