Sérgio Conceição kent droomdebuut bij AC Milan, uitgerekend tegen zijn ongelukkige zoon Francisco

AC Milan heeft vrijdagavond de finale bereikt van het toernooi om de Supercoppa. In het Koning Saud Universiteitstadion in Riyadh was Milan met 1-2 te sterk voor Juventus. Tijjani Reijnders (Milan) en Teun Koopmeiners (Juventus) stonden negentig minuten op het veld; Silvano Vos (Milan) bleef op de bank. Zodoende kent de nieuwe trainer Sérgio Conceição een uitstekende vuurdoop als trainer van Milan, uitgerekend tegen de club van zijn zoon Francisco, die in de warming-up geblesseerd uitviel. In de finale neemt Milan het maandag op tegen rivaal Internazionale.

Milan had de overwinning volledig te danken aan de tweede helft, want voor de rust stelde de ploeg van trainer Sérgio Conceição flink teleur. Juventus kwam geen moment in de problemen en was zelf erg effectief. De enige serieuze kans in de eerste helft leverde een doelpunt op: na twintig minuten knalde Kenan Yildiz raak in de rechterbovenhoek, na voorbereidend werk van Samuel Mbangula. Yildiz speelde omdat Francisco Conceição in de warming-up geblesseerd uitviel.

Op slag van rust probeerde Yildiz nogmaals te scoren, maar zijn afstandsschot was een prooi voor keeper Mike Maignan. Meer kansen waren er niet in de eerste helft, die voor de neutrale toeschouwer geen lust voor het oog was. Na de pauze was de amusementswaarde hoger. Yildiz en Dusan Vlahovic lieten kansen op de 2-0 onbenut; aan de overzijde kreeg Theo Hernández een gigantische mogelijkheid, maar hij schoot van dichtbij over. Een inzet van Reijnders had onvoldoende kracht en werd gekeerd door Michele Di Gregorio.

Een strafschop bood uitkomst voor Milan. Manuel Locatelli, die tegen zijn oude club Milan aantrad, beging een overtreding op Christian Pulisic, die daarna zelf achter de bal ging staan. Pulisic gaf zijn inzet eigenlijk niet voldoende richting mee, maar wel genoeg kracht om ervoor te zorgen dat keeper Di Gregorio geen redding bracht. Daarna kwam Milan op gelukkige wijze op 1-2: een voorzet van invaller Yunus Musah werd van richting veranderd door Federico Gatti, waarna de bal prompt het doel in vloog omdat Di Gregorio ver voor zijn lijn stond.

Juventus opende de jacht op de gelijkmaker, maar het veldspel liet veel te wensen over. Daardoor was het aantal kansen beperkt. Koopmeiners slaagde er niet in om Maignan in de problemen te brengen via een vrije trap. Pechvogel Gatti kreeg in de slotseconde van de blessuretijd zijn voet niet goed tegen de bal toen die voor zijn voeten viel en dus leed Juventus pas de tweede officiële nederlaag van het seizoen. De eerste was op 22 oktober tegen VfB Stuttgart in de Champions League (0-1). In de finale is Inter maandagavond de tegenstander voor Milan. De stadsrivaal won donderdag met 2-0 van Atalanta, dankzij twee doelpunten van Denzel Dumfries.

