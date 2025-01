Slot met Liverpool ruim langs laagvlieger, hoofdrol voor Cody Gakpo

Het Liverpool van trainer Arne Slot heeft zaterdag geen fout gemaakt in het thuisduel met Ipswich Town. Op Anfield waren The Reds, mede dankzij twee treffers van basisspeler , met 4-1 te sterk voor de degradatiekandidaat. Met de ruime zege verstevigt het elftal van Slot de koppositie in de Premier League.

Bij Liverpool maakten Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Gakpo deel uit van de basiself. Liverpool kon de voorsprong op achtervolgers Arsenal en Nottingham Forest, in ieder geval tijdelijk, vergroten tot negen punten. Ipswich Town had de punten wellicht nog veel harder nodig. Het stond voor aanvang van de wedstrijd op plek achttien, die rechtstreeks degradatie betekent aan het einde van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Al in de elfde minuut kwam Liverpool op voorsprong. Szoboszlai kapte simpel zijn tegenstander uit en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied met links uit, keeper Christian Walton kansloos latend: 1-0. In de 35e minuut zat de ploeg van Slot op rozen, toen Gakpo met een voorzet vanaf links bij de tweede paal Salah bereikte. De Egyptenaar nam de bal met een stuit aan en kon daardoor vanuit een moeilijke hoek de bal hoog in het doel schieten: 2-0. Vlak voor rust leek de wedstrijd beslist toen Gakpo alert was op de rebound nadat Walton een inzet van Szoboszlai wist te keren: 3-0.

Na rust deed Ipswich Town er alles aan om een vierde treffer te voorkomen, maar die kwam er toch. Trent Alexander-Arnold zette de bal vanaf rechts scherp voor waarna Gakpo de bal van dichtbij binnen kopte: 4-0. Daarna geloofde Liverpool het wel en scoorde Ipswich in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nog een eretreffer. Jacob Greaves kopte raak uit een counter: 4-1.

Door de zege blijft Liverpool ver buiten bereik van de achtervolgers. Komende week staat voor Liverpool eerst de uitwedstrijd tegen PSV op het programma. Daarna vervolgt het de titelrace uit bij het verrassend goed presterende Bournemouth van Justin Kluivert. Ipswich Town is nog lang niet uit de degradatiezorgen. Volgende week staat de degradatiekraker tegen hekkensluiter Southampton op het programma. The Saints komen dan op bezoek in Ipswich.

Justin Kluivert helpt Arne Slot een handje: achtervolger hard onderuit

Liverpool loopt dit weekend niet verder uit op nummer twee Arsenal. De Londenaren kwamen in het uitduel met Wolverhampton Wanderers vlak voor rust met tien man te staan door een directe rode kaart van Myles Lewis-Skelly, maar twintig minuten voor tijd ontstond er weer evenwicht toen João Gomes er óók vanaf moest. Riccardo Calafiori groeide even later uit tot matchwinner: 0-1.

Nummer drie Nottingham Forest liep op bezoek bij het Bournemouth van basisspelers Dean Huijsen en Justin Kluivert echter tegen een grote nederlaag aan. Kluivert tekende binnen tien minuten op fraaie wijze voor de openingstreffer, waarna spits Dango Ouattara een hattrick maakte en Antoine Semenyo het feest in blessuretijd helemaal compleet maakte: 5-0.

