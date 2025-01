Sparta doet zaken met FC Twente: oud-Ajacied op huurbasis naar Het Kasteel

maakt het seizoen op huurbasis af bij Sparta Rotterdam. De 26-jarige middenvelder was de voorbije periode geen basisspeler meer bij FC Twente en moet het elftal van Maurice Steijn gaan helpen in de strijd tegen degradatie.

Eiting staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Twente, dat de middenvelder na een heuse transfersoap over wist te nemen van FC Volendam. De bij Ajax opgeleide Eiting, die ook het Engelse Huddersfield Town en het Belgische KRC Genk op zijn cv heeft staan, kwam in zijn debuutjaar tot 24 wedstrijden voor de Tukkers, waarvan slechts acht als basisspeler. In de eerste helft van het huidige seizoen verscheen Eiting negen keer aan de aftrap en gebruikte trainer Joseph Oosting de middenvelder dertien keer als invaller. Afgelopen woensdag kwam Eiting vlak voor tijd binnen de lijnen in Deventer, waar Twente door Go Ahead Eagles werd uitgeschakeld in de achtste finales van de KNVB Beker (3-1). Naar nu blijkt waren dat voorlopig de laatste minuten van Eiting in het shirt van Twente: de middenvelder wordt voor het restant van het seizoen verhuurd aan Sparta.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van de Rotterdammers toont zich verheugd met het aantrekken van Eiting: "Met de komst van Carel versterken we ons middenveld met name qua voetballend vermogen en creativiteit. De transferperiode duurt nog enkele weken en we wilden ons zo vroeg mogelijk versterken met het oog op het mogelijk vertrek van één of meerdere middenvelders", legt de beleidsbepaler uit op de clubsite. "Onze eerste keus was om Carel Eiting toe te voegen aan de groep, mede omdat in de situatie waarin Sparta zit we de voorkeur geven aan spelers die de Eredivisie gewend zijn. Met FC Twente konden we deze afspraak maken en Carel ziet er naar uit om op Het Kasteel te spelen."

Sparta raakte eerder deze transferperiode aanvaller Charles-Andreas Brym kwijt aan Almere City. Steijn sprak afgelopen weekend, voorafgaand aan het uitduel bij Heracles Almelo (1-1) juist de ambitie uit om deze winter een nieuwe spits aan te trekken omdat hij na het vertrek van Brym geen alternatief voor Tobias Lauritsen meer voorhanden had. Op die positie is hij inmiddels voorzien van een aanwinst: Sparta maakte eerder deze week bekend dat de IJslandse aanvaller Nökkvi Thórisson wordt gehuurd van het Amerikaanse St. Louis City SC. Daarnaast hoopt de trainer nog op de komst van een extra vleugelspeler: "Ik vind eigenlijk ook dat we iets aan de zijkant moeten, een echte buitenspeler zou wel prettig zijn. Dan kun je ook variëren in je speelwijze, dat heeft wel mijn voorkeur", aldus Steijn.

