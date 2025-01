Sparta tóch bezig met komst Ajax-icoon: 'Steijn wil hem er dolgraag bij hebben'

Sparta Rotterdam hoopt de technische staf tóch uit te gaan breiden met Winston Bogarde, zo meldt Valentijn Driessen maandagavond in De Oranjewinter. De oud-verdediger was door twee incidenten in het verleden uitgeroepen tot persona non grata bij de Rotterdamse club, maar trainer Maurice Steijn zou de voormalig speler én trainer van Ajax er 'dolgraag' bij willen hebben en lijkt nu alsnog zijn zin te gaan krijgen. De berichtgeving wordt bevestigd door Sparta-commissaris Dave Maasland.

Bogarde (54) speelde begin jaren 90 twee seizoenen voor Sparta alvorens hij werd verkocht aan Ajax, waarmee de linksback onder meer de Champions League en de wereldbeker voor clubteams op zijn naam zou schrijven. Na zijn actieve carrière, die hem verder langs clubs als FC Barcelona en Chelsea zou brengen, werkte Bogarde zeven jaar bij Ajax als achtereenvolgens individueel trainer, assistent-trainer bij Jong Ajax (onder Michael Reiziger en Mitchell van der Gaag) en uiteindelijk de hoofdmacht (onder Erik ten Hag). De oud-verdediger dook daarna nog even op als assistent van voormalig ploeggenoot Patrick Kluivert bij Adana Demirspor, maar dat avontuur kwam al na enkele maanden ten einde.

Eind november werd al duidelijk dat Steijn, die bezig is aan zijn tweede periode als trainer van Sparta, Bogarde graag aan zijn staf zou toevoegen. AD-journalist en Sparta-supporter Hugo Borst onthulde destijds echter al bij ESPN dat Sparta Bogarde had afgezegd omdat hem twee incidenten uit het verleden worden nagedragen. Ten eerste heeft de verdediger ten tijde van zijn transfer naar Ajax een arbitragezaak aangespannen tegen Sparta om een deel van de transfersom waarop hij recht meende te hebben op te eisen. Daarnaast raakte Bogarde in 1996 betrokken bij een vechtpartij met enkele Sparta-aanhangers, die hem provoceerden nadat Ajax en de Rotterdammers met 3-3 gelijk hadden gespeeld. "Een echte Ajacied trekt nooit zijn jasje uit", waren de gevleugelde woorden van toenmalig voorzitter Michael van Praag.

Driessen meldt maandag in De Oranjewinter echter dat er alsnog een opening is gevonden: "Nu hoor ik dat er op dit moment toch weer contact is tussen Sparta en Bogarde. Want Steijn wil hem er dolgraag bij." De berichtgeving wordt bevestigd door studiogast Dave Maasland, die deel uitmaakt van de raad van commissarissen van Sparta. "Ik heb het ook nog even gecheckt en inderdaad: die lijnen liggen gewoon open. Dat zal dan wel meer liggen in de individuele begeleiding van spelers, van verdedigers", aldus Maasland. Sparta doet daarmee een goede zet, zo denkt Jack van Gelder: "Daar schijnt hij heel goed in te zijn."

