Spoorboekje: PSV in actie in de Champions League, Liverpool ontvangt Lille

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 21 januari 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma in de Champions League. PSV neemt het op tegen Rode Ster Belgrado, terwijl Liverpool het thuis opneemt tegen Lille. Daarnaast zijn er nog meer interessante duels te volgen, zoals Benfica tegen Barcelona en Club Brugge tegen Juventus. Zorg dat je niets mist van deze voetbalavond!

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

Rode Ster Belgrado - PSV (21:00 uur): PSV reist af naar Belgrado voor een belangrijke Champions League-wedstrijd. Na een wisselvallige reeks in de Eredivisie is het zaak voor de Eindhovenaren om Europees te presteren. Rode Ster is echter een geduchte tegenstander, zeker in eigen huis.

Liverpool - Lille (21:00 uur): Liverpool ontvangt Lille in Anfield. De Engelse ploeg verkeert in goede vorm en zal proberen de Franse bezoekers te verslaan om hun positie in de groep te versterken.

Benfica - Barcelona (21:00 uur): Een kraker in de Champions League tussen twee Europese grootmachten. Beide teams hebben iets goed te maken na teleurstellende resultaten in hun competities.

Club Brugge - Juventus (21:00 uur): Club Brugge krijgt bezoek van het Italiaanse Juventus. De Belgen hopen op een stunt tegen de Italiaanse grootmacht.

AS Monaco - Aston Villa (18:45 uur): Een interessante ontmoeting tussen de Franse en Engelse clubs in de vroege avond. Beide teams zullen strijden voor de overwinning in deze Champions League-clash.

Voetbal op TV

18:45 uur: AS Monaco - Aston Villa, Ziggo Sport 3 - liveverslag van het Champions League-duel

18:45 uur: Atalanta Bergamo - SK Sturm Graz, Ziggo Sport, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Bologna FC 1909 - Borussia Dortmund, Ziggo Sport 5 - liveverslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Club Brugge KV - Juventus, Ziggo Sport 6 - liveverslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Liverpool F.C. - Lille OSC, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Millwall FC - Cardiff City FC, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

21:00 uur: Rode Ster Belgrado - PSV Eindhoven, Ziggo Sport - liveverslag van het Champions League-duel

21:00 uur: SL Benfica - FC Barcelona, Ziggo Sport 3 - liveverslag van het Champions League-duel

Vandaag jarig

Phil Thompson: 🎉 De Engelse oud-voetballer en voormalig aanvoerder van Liverpool viert vandaag zijn verjaardag. Thompson is een icoon in de voetbalwereld en heeft een indrukwekkende carrière achter de rug.

Henk Veldmate: 🎂 De Nederlandse voetbalbestuurder en voormalig voetballer Henk Veldmate is vandaag jarig. Veldmate heeft een belangrijke rol gespeeld in de scouting en ontwikkeling van talenten.

Marco Asensio: 🎈 De Spaans-Nederlandse voetballer Marco Asensio viert vandaag zijn verjaardag.

Borna Sosa: 🎉 De Kroatisch-Duitse voetballer Borna Sosa is vandaag jarig.