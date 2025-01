Valentijn Driessen weet het zeker: 'Deze vrouwen zijn volledig op hem uitgekeken'

Het is maar goed dat Andries Jonker vertrekt als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, zo stelt Valentijn Driessen maandagavond in het programma Vandaag Inside. Volgens de journalist van De Telegraaf nemen de speelsters de bondscoach niet meer serieus.

"Deze vrouwen zijn volledig op hem uitgekeken", zegt Driessen op het moment dat presentator Wilfred Genee begint over het aanstaande vertrek van Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. De bondscoach zal het komende EK afmaken, waarna de KNVB op zoek gaat naar een vervanger voor de 62-jarige Amsterdammer.

Derksen begrijpt wel dat de KNVB afscheid van Jonker neemt: "Hij heeft het geluk gehad dat ooit Van Gaal hem heeft beloofd dat hij hulptrainer kon worden. Sindsdien gaan alle deuren voor hem open. Ik kan die man niet serieus nemen", geeft Derksen toe, waarna Driessen inhaakt: "Die speelsters nemen hem nu ook niet meer serieus. Ze gaan straks naar een EK, maar je moet eigenlijk afvragen of je met hem naar een EK wilt."

Chris Woerts, maandagavond ook te gast in het programma, is van mening dat de KNVB nog vóór het eindtoernooi afscheid moet nemen van Jonker. De sportmarketeer denkt dat het geen succes op kan leveren op het moment dat een spelersgroep geen vertrouwen meer heeft in de bondscoach. Driessen deelt die mening.