Valentijn Driessen haalt fel uit naar NOS-analist: 'Niet goed bij zijn hoofd'

Valentijn Driessen heeft in de uitzending van De Oranjewinter een sneer uitgedeeld naar Arno Vermeulen. De analist van NOS verkondigde zondag dat de Eredivisie ‘leuker is’ dan de Premier League, maar is volgens Driessen ‘niet goed bij z’n hoofd’.

De afgelopen Eredivisie-speelronde leverde veel spektakel op, zo stelde Vermeulen. “Onze man bij de NOS, Arno Vermeulen, zegt: de Premier League is niet zo interessant, de Eredivisie is toch veel leuker? Veel sneller!”, citeert Hélène Hendriks, die Driessen aankijkt: “Hij is niet goed bij zijn hoofd”, reageert de journalist van De Telegraaf direct.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Konijn uit hoge hoed bij Kroes: Ajax wil Zweeds talent bij Rensch-deal betrekken

“Echt… dan kijkt hij nooit Premier League. De Premier League is écht topniveau. Veel sneller, veel intenser met spelers die wereldtop zijn. In Nederland speelt geen enkele speler van de wereldtop, dus dan praat je onzin als je zoiets zegt”, gaat Driessen verder. Hendriks: “Ik denk dat hij het ook een beetje sarcastisch zei.” Jack van Gelder haakt in: "Nee, ik denk dat hij dat wel meent."

LEES OOK: Wesley Sneijder confronteert Alex Kroes live op tv: 'Het moet maar hier'

Driessen blijft zijn punt benadrukken: “In de Premier League gaan ze gewoon nog tien minuten door (aan blessuretijd, red.). In Nederland maar vier. In Engeland speel je gewoon bijna een derde helft. Dat is echt de beste competitie van de wereld”, zegt de Chef Voetbal. Jack van Gelder moet bekennen. “Ik moet Vermeulen wel gelijk geven dat dit weekend in de Eredivisie heel leuk was, met bijvoorbeeld PSV – AZ en Feyenoord – FC Utrecht. Dat zijn topwedstrijden. Het was echt boeiend.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massaal fluitconcert in Johan Cruijff ArenA in 53ste minuut van Ajax - RKC

De fans van Ajax zijn absoluut geen liefhebbers van een speler van RKC Waalwijk.