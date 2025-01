VAR-primeur bij Arsenal – Newcastle United: KNVB volgt over één week

Een unicum bij de Carabao Cup-wedstrijd tussen Arsenal en Newcastle United. Wedstrijden in de halve finale van het Engelse voetbaltoernooi worden gebruikt om een nieuwe regel voor de videoscheidsrechters te testen. Dinsdagavond kan het Emirates Stadium meeluisteren als de VAR ingrijpt. In Nederland zijn deze tests ook in aantocht.

Vanaf de halve finale is er een VAR aanwezig in de Carabao Cup. “Wat ook leuk is: mocht de scheidsrechter vanavond naar de monitor worden geroepen, kan het publiek meeluisteren. De scheidsrechter zal daarmee aan de toeschouwers, en aan ons, zijn beslissingen uitleggen”, vertelt Viaplay-commentator Tom Copier voorafgaand aan de bekerclash.

“Als onderdeel van de proef zullen scheidsrechters (via het stadionomroepsysteem) de uiteindelijke beslissing aankondigen na een bezoek aan de VAR-monitor aan de zijlijn, of na de conclusie van feitelijke zaken zoals onopzettelijk hands van een doelpuntenmaker of buitenspelbeoordelingen. Alleen de uiteindelijke beslissing zal in het stadion worden aangekondigd”, verklaarde de EFL eerder deze maand.

VAR-proef ook in Nederland

Over precies één week vinden de tests met de zogenaamde on-field announcements ook plaats in Nederland. Tijdens de achtste finales van de TOTO KNVB Beker wordt geëxperimenteerd door de Nederlandse voetbalbond. “Het doel hiervan is om meer duidelijkheid te geven over de totstandkoming van VAR-beslissingen. Na het seizoen 2024/’25 vindt een evaluatie plaats, voordat een besluit wordt genomen over eventuele verdere invoering”, valt te lezen op de site van de KNVB.

De FIFA voerde al eerder tests uit met on-field announcements op onder meer het WK voor vrouwen in 2023 en voor WK clubteams in 2023 in Saudi-Arabië.

