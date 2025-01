Voor in de agenda: dit zijn alle belangrijke data voor het voetbaljaar 2025

Het jaar 2025 is van start en hoewel er dit jaar geen Europees of Wereldkampioenschap bij de mannen op het programma staat, belooft het nieuwe jaar toch een lekker vol voetbaljaar te worden. Zo staat in februari al direct De Klassieker op het programma, zijn er in de TOTO KNVB Beker de nodige fraaie affiches, wacht Nederland de ontknoping van de vierde editie van de Nations League, speelt Jong Oranje op het EK onder 21 en maken de OranjeLeeuwinnen in juli hun opwachting op het EK in Zwitserland. In dit artikel vindt je alle belangrijke wedstrijden en evenementen voor het voetbaljaar 2025.

Januari: Eredivisie begint weer en fraaie KNVB Beker-affiches

Na een korte winterstop van een kleine drie weken wordt de Eredivisie op vrijdag tien januari hervat met het duel tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles (20.00 uur). De eerste speelronde na de winterstop bevat direct twee heerlijke krakers: koploper PSV ontvangt op 11 januari om 21.00 uur in eigen huis AZ, terwijl de verrassende nummer drie FC Utrecht op 12 januari op bezoek gaat bij Feyenoord in De Kuip (14.30 uur).

Artikel gaat verder onder video

De midweek daarop staan alweer de achtste finales van de TOTO KNVB Beker op het programma (14 tot en met 16 januari). Daarin doen met Quick Boys, Noordwijk, BVV Barendrecht en Rijnsburgse Boys nog vier amateurploegen mee. In de KNVB Beker ook direct twee mooie affiches: AZ - Ajax (14 januari om 18.45 uur) en Go Ahead Eagles - FC Twente (15 januari om 18.45 uur).

Verder worden in januari de competitiefases van de Champions League en de Europa League afgerond Feyenoord en PSV koersen af op een plek in de tussenronde van de Champions League, terwijl Ajax en AZ een goede kans maken om door te komen in de Europa League. FC Twente staat nog een aardige klus te wachten om de competitiefase te overleven.

PSV neemt het in de Champions League nog op tegen Rode Ster Belgrado (uit, 21 januari om 21.00 uur) en Liverpool (thuis, 29 januari om 21.00 uur. Feyenoord speelt in de laatste twee speelrondes nog tegen Bayern München (thuis, 22 januari om 21.00 uur) en LOSC Lille (uit, 29 januari om 21.00 uur). Ajax wacht in de Europa League nog ontmoetingen met FC RFS (uit, 23 januari om 21.00 uur) en Galatasaray (thuis, 30 januari om 21.00 uur). AZ treft nog AS Roma (thuis, 23 januari om 18.45 uur) en Ferencváros (uit, 30 januari om 21.00 uur). FC Twente zal zich moeten zien te redden tegen Malmö FF (uit, 23 januari om 18.45 uur) en Besiktas (thuis, 30 januari om 21.00 uur).

© Imago/Realtimes

Februari: De Klassieker en twee bekerrondes

De maand februari gaat van start met De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op 2 februari. Beide ploegen treffen elkaar dan om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. Daarnaast staan er deze maand nog twee bekerrondes gepland. De kwartfinales worden gespeeld op 4, 5 en 6 februari, terwijl de halve finales op 22 en 23 februari worden afgewerkt. Als klap op de vuurpijl worden in de weken van 10 en 17 februari de tussenrondes van de Champions League, Europa League en Conference League gespeeld.

Maart: Super Sunday en Nations League

Op zondag 16 maart staan er in de Eredivisie twee toppers op het programma met FC Twente - Feyenoord (14.30 uur) en Ajax - AZ (16.45 uur). Door deze toppers is deze Eredivisie-zondag door ESPN omgedoopt in Super Sunday. De maand maart wordt ook afgesloten met een heuse kraker: op zondag 30 maart om 14.30 uur spelen PSV en Ajax tegen elkaar in het Philips Stadion.

Ook de Nations League gaat weer verder in maart. Het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman speelt op donderdag 20 maart de heenwedstrijd van de kwartfinale tegen Spanje. Dit duel wordt afgewerkt in De Kuip. De return is drie dagen later (23 maart) in Estadio Mestalla in Valencia. Omdat Oranje in actie in komt in de Nations League, speelt het Nederlands elftal nog niet in de WK-kwalificatie. De Europese kwalificatie voor het WK gaat wel van start op vrijdag 21 maart.

April: Eredivisie-krakers en bekerfinale in De Kuip

De maand april wordt ook ingeluid met een topper, zo gaat Feyenoord op zaterdag 5 april op bezoek bij AZ (16.30 uur). De vierde maand van het jaar wordt ook afgesloten met een mooi affiche: PSV gaat op donderdag 24 april op bezoek bij FC Twente (aftrap om 21.00 uur). Daags ervoor, op zondag 21 april, wordt in De Kuip de bekerfinale gespeeld.

© Imago

Mei: Competities naderen ontknoping en Champions League-finale

In mei staan er maar liefst vier speelrondes van de Eredivisie op het programma. Op Moederdag (zondag 11 mei) staan er twee fraaie wedstrijden op het programma. Zo spelen Feyenoord en PSV om 14.30 uur de topper in De Kuip, terwijl tegelijkertijd FC Twente en FC Utrecht het tegen elkaar opnemen in De Grolsch Veste. De laatste speelronde op zondag 18 mei staat onder meer Ajax - FC Twente en NAC Breda - Willem II op het programma. De laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie is op vrijdag 9 mei.

De halve finales van de play-offs voor Europees voetbal worden direct na afloop van de competitie afgewerkt en wel op donderdag 22 mei. De finale is drie dagen later op zondag 25 mei. De nacompetitie voor promotie en degradatie begint op maandag 12 mei. De finale, die gespeeld wordt over twee wedstrijden, staat gepland op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) en zondag 1 juni.

Ook de andere topcompetities komen in mei tot hun besluit. Zo eindigt de Premier League op zondag 25 mei. La Liga en de Serie A werken ook allebei op zondag 25 mei hun laatste speelronde af. De Bundesliga sluit een week eerder af, namelijk op zaterdag 17 mei, terwijl daags erna, op zondag 18 mei, de laatste speelronde van de Ligue 1 is.

De Europese toernooien hebben in mei ook hun ontknoping. Om te beginnen met de Europa League-finale. Die wordt op woensdag 21 mei om 21.00 uur afgewerkt in het San Mamés in Bilbao. De Conference League-finale is een week later, woensdag 28 mei om 21.00 uur, en wordt gespeeld in het Poolse Wroclaw. De Champions League-finale wordt gespeeld op zaterdag 31 mei om 21.00 uur in de Allianz Arena in München.

Juni: Nations League Finals en EK onder 21

De vier winnaars van de kwartfinales van de Nations League nemen het van 4 tot en met 8 juni tegen elkaar op in de Nations League Finals. Mocht Nederland afrekenen met Spanje, dan staat op donderdag 5 juni een halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Kroatië en Frankrijk op het programma. De finale van de Nations League is op zondag 8 juni.

Enkele dagen na de Nations League Finals gaat het EK onder 21 in Slowakije (11 tot en met 28 juni) van start. Jong Oranje speelt in de groepsfase tegen Finland (donderdag 12 juni), Denemarken (zondag 15 juni) en Oekraïne (woensdag 18 juni). De kwartfinales zijn op zaterdag 21 juni en zondag 22 juni, de halve finales op woensdag 25 juni en de finale in Bratislava wordt zaterdag 28 juni om 21.00 uur gespeeld.

Daarnaast starten in juni ook twee andere toernooien, te weten de FIFA Club World Cup, met onder meer Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter Miami, River Plate en Botafogo, en de CONCOCAF Gold Cup. Beide toernooien worden gespeeld van 14 juni tot en met 13 juli.

Mocht het Nederlands elftal in maart uitgeschakeld worden door Spanje in de Nations League, dan begint voor Koeman en de zijnen de WK-kwalificatie op dinsdag 10 juni met een thuiswedstrijd tegen Malta. Het duel begint dan om 20.45 uur.

© Imago

Juli: EK vrouwen in Zwitserland

De maand juli staat volledig in het teken van het EK voor vrouwen in Zwitserland. De OranjeLeeuwinnen van bondscoach Andries Jonker zijn ingedeeld in een zware poule en spelen in de groepsfase tegen Wales (5 juli om 18.00 uur), Engeland (9 juli om 18.00 uur) en Frankrijk (13 juli om 21.00 uur). De finale van het EK voor vrouwen is op 27 juli om 18.00 uur in Basel.

Augustus: Eredivisie-seizoen 2025/26 gaat van start

In augustus gaat al het competitievoetbal weer van start, waaronder in de Eredivisie. Het programma wordt later dit jaar bekendgemaakt. Een week voor de start van de vaderlandse competitie wordt er om de Johan Cruijff Schaal gespeeld. De officiële datum voor het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is nog niet bekend. Verder worden in augustus de derde voorronde (5, 6 en 7 augustus heenwedstrijd, 12, 13 en 14 augustus return) en de play offronde (19, 20 en 21 augustus heenwedstrijd, 26, 27 en 28 augustus return) van de Champions League, Europa League en Conference League gespeeld.

Op woensdag 13 augustus om 21.00 uur wordt in Stadio Friuli in Udine de vijftigste editie van de UEFA Super Cup afgewerkt. De winnaars van de Champions League en de Europa League kruisen dan de degens.

September: Europees voetbal begint weer

September betekent de terugkeer van de competitiefases van de Champions League en de Europa League. De eerste speelronde van het miljardenbal staat op het programma van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 september, terwijl de Europa League aanvangt op woensdag 24 september en donderdag 25 september.

Als het Nederlands elftal in de Nations League weet af te rekenen met Spanje, dan gaat op donderdag 4 september de WK-kwalificatie van start voor Oranje. De manschappen van Koeman zullen dan een uitwedstrijd spelen tegen Bulgarije (aftrap om 20.45 uur).

© Imago

Oktober: Conference League van start

Iets later dan de andere twee Europese toernooien, maar in oktober begint de competitiefase van de Conference League. De eerste speelronde van de competitiefase is op donderdag 2 oktober. Drie weken later (23 oktober) staat alweer de tweede speelronde van de Conference League op het programma. De tweede en derde speelronde in de Champions- en Europa League worden ook afgewerkt in de maand oktober.

November: WK-kwalificatie wordt afgerond

In november worden de laatste wedstrijden gespeeld in de groepsfase van de WK-kwalificatie. Voor Nederland is op het moment van schrijven nog onduidelijk in welke van de twee mogelijke poules het komt. Lukt het Oranje niet om zich rechtstreeks te plaatsen voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, en eindigt het als tweede in de groep dan lonkt nog een mogelijke escaperoute in maart 2026. Via de play-offs kunnen de manschappen van bondscoach Ronald Koeman alsnog een ticket voor het WK bemachtigen.

December: Afrika Cup

Het toch wel volle voetbaljaar 2025 wordt afgesloten met de Africa Cup of Nations, dat wordt gehouden van zondag 21 december tot en met zondag 18 januari. De 24 beste teams van Afrika gaan dan in Marokko de strijd met elkaar aan om de troonopvolger van Ivoorkust, dat zich op 11 februari 2024 kroonde tot de laatste winnaar van de Afrika Cup.