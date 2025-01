Vreselijk nieuws uit Brazilië: voetballer (16) overleden na stoppen van penalty

Heftig en droevig nieuws uit Brazilië. Een zestienjarige voetballer is daar overleden na het stoppen van een strafschop. De jongeman werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de tocht was te lang en werd hem vervolgens fataal.

Op beelden die rondgaan op X is te zien hoe keeper Edson Lopes Gama zich op een afgetrapt veld en op blote voeten klaarmaakt voor de penalty. De bal wordt hard tegen zijn borst geschoten, waarna hij ineen zakt. Omstanders hebben geprobeerd om de zestienjarige jongen te reanimeren en brachten hem vervolgens naar het ziekenhuis.

Het noodlottige ongeval gebeurde in het stadje Maués, dat midden in het Braziliaanse regenwoud ligt. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis lag op liefst elf (!) uur rijden. Toen Lopes Gama daar eenmaal aankwam was het te laat. De doodsoorzaak is onbekend. Volgens hartchirurg Rodrigo Caetano is het 'ongewoon' wat de jongeman overkwam. "Of de patiënt had iets aangeboren waar hij niets van wist, of hij had een hartritmestoornis op het moment dat hij de bal ontving."

Zus Elisia heeft overigens laten weten dat Lopes Gama voor de wedstrijd al had aangegeven dat hij last van zijn borst had. "Iedere keer als er dit soort toernooien waren, was hij van de partij" vertelde ze. "Hij miste geen enkele wedstrijd en was volledig toegewijd aan de sport. Hij was een jonge man die zijn leven gaf voor de bal. En de bal won."

De broer van Lopes Gama heeft via social media ook gereageerd. "Vandaag heb je heel Brazilië geraakt. Ik had nooit gedacht dat dit kon gebeuren. Een toernooispeler, en jongen die nooit treurde, altijd blij was. Mijn broer, het doet pijn om je te zien gaan, maar je bent heengegaan door te doen wat je het allerliefste deed: voetballen."

Let op! Onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren!

Goleiro de 16 anos morre após levar bolada no peito em partida de futebol no AM



Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Edson Lopes Gama se preparando para defender um pênalti quando foi atingido por uma bolada no peito e caiu no chão. pic.twitter.com/9IpxTNNJco — 98 FM Natal (@98FMNatal) January 10, 2025

