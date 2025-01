Wanneer sluit de transfermarkt in Nederland en het buitenland?

Nu januari is aangebroken, zijn clubs uit binnen- en buitenland bezig met het versterken van de selectie. Maar tot wanneer is de transfermarkt open? In dit artikel vertellen we wanneer de transferperiode voorbij is in Nederland (Eredivisie) en in de buitenlandse competities.

Wanneer opent de transfermarkt in Nederland?

In Nederland mogen clubs vanaf donderdag 2 januari nieuwe spelers aantrekken.

Wanneer sluit de transfermarkt in de Eredivisie?

Dinsdag 4 februari is Deadline Day: dan moeten de selecties compleet zijn. Om 23.59 uur sluit de transfermarkt. Daarmee blijft de Nederlandse markt langer open dan in veel andere landen.

Artikel gaat verder onder video

Hieronder vind je de openings- en sluitingsdata van de transfermarkt in de Eredivisie, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primeira Liga, Pro League, Süper Lig en Saudi Pro League.

Sluiting transfermarkten in Europa