Wolverhampton Wanderers - Arsenal op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 25 januari 2025 staat de Premier League-wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en Arsenal op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in het Molineux Stadium, de thuisbasis van Wolverhampton Wanderers. Fans in Nederland kunnen de wedstrijd live volgen via Viaplay.

Hoe laat begint Wolverhampton Wanderers - Arsenal?

De aftrap van de wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en Arsenal is om 16:00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in het Molineux Stadium in Wolverhampton.

Op welke zender is Wolverhampton Wanderers - Arsenal te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Viaplay. Viaplay is een streamingdienst waarvoor een abonnement vereist is. Via de Viaplay-app kun je de wedstrijd op diverse apparaten bekijken. Het duel is ook live te volgen op Viaplay TV. Check bij je provider op welk kanaal Viaplay TV wordt uitgezonden.

Recente prestaties van Wolverhampton Wanderers en Arsenal

Wolverhampton Wanderers heeft het de laatste tijd moeilijk in de Premier League. De ploeg staat momenteel op de zeventiende plaats met zestien punten uit 22 wedstrijden. In hun laatste vijf wedstrijden wisten ze slechts één keer te winnen, tegen Bristol City (1-2). Arsenal daarentegen staat tweede in de competitie met 44 punten uit 22 wedstrijden. De ploeg van Arsenal heeft in de laatste vijf wedstrijden twee keer gelijkgespeeld en één keer gewonnen, waaronder een 2-1 overwinning op Tottenham.

Onderlinge historie

In de recente ontmoetingen tussen beide teams heeft Arsenal de overhand. De laatste vijf ontmoetingen eindigden allemaal in een overwinning voor Arsenal, waaronder een 2-0 overwinning in augustus 2024.