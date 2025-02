De meest waardevolle speler van Feyenoord haalt de top 5 bij AC Milan niet

AC Milan en Feyenoord staan vanavond tegenover elkaar in de Champions League. De wedstrijd vindt plaats in het iconische San Siro-stadion, waar Feyenoord een 1-0 voorsprong verdedigt. In de aanloop naar de kraker bekijken we in samenwerking met FootballTransfers de financiële waardes van beide teams. De transferwaardes van de spelers van beide clubs laten een duidelijk contrast zien.

De Estimated Transfer Value (ETV) biedt inzicht in de financiële kracht van clubs en is een belangrijke indicator voor de kwaliteit en potentie van een team. FootballTransfers publiceert deze waardes en biedt daarmee een actueel beeld van de marktwaarde van spelers wereldwijd.

Deze waardes worden gepubliceerd door FootballTransfers zijn gebaseerd op factoren zoals leeftijd, positie, prestaties en contractduur. Het model maakt gebruik van machine learning en historische transferdata om tot een nauwkeurige waardering te komen. Dit biedt clubs, spelers en fans een betrouwbaar inzicht in de marktwaarde van voetballers.

AC Milan

AC Milan beschikt over een selectie met een totale geschatte waarde van €612.411.328. De meest waardevolle speler van de club is Rafael Leão, met een indrukwekkende ETV van €69.567.963. Andere dure spelers zijn Tijjani Reijnders (€54.506.496) en Christian Pulisic (€54.354.207). Ook de onlangs van Feyenoord overgekomen Santiago Giménez (€39.261.093) voert de totale ETV-waarde flink op.

Feyenoord

Feyenoord heeft een totale selectie-waarde van €310.356.225, bijna twee keer zo weinig dus. De meest waardevolle speler is Dávid Hancko, met een ETV van €38.581.910. Andere belangrijke spelers zijn Quinten Timber (€34.840.571) en Quilindschy Hartman (€21.545.074). In vergelijking met AC Milan is de selectie van Feyenoord minder waard, wat de uitdaging voor de Rotterdammers groter maakt. Feyenoord richt zich voornamelijk op talentontwikkeling en het slim beheren van het budget.

Top 5 meest waardevolle spelers per club

Feyenoord:

Dávid Hancko – €38.581.910 Quinten Timber – €34.840.571 Quilindschy Hartman – €21.545.074 Igor Paixão – €17.284.759 Calvin Stengs – €13.520.437

AC Milan:

Rafael Leão – €69.567.963 Tijjani Reijnders – €54.506.496 Christian Pulisic – €54.354.207 Theo Hernández – €46.355.329 Santiago Giménez – €39.261.093

De cijfers laten zien dat AC Milan een aanzienlijk hogere selectie-waarde heeft dan Feyenoord. Dit verschil in financiële middelen kan een rol spelen in de wedstrijd, maar zoals eerdere Champions League-wedstrijden dit seizoen hebben aangetoond, kan Feyenoord met zijn vechtlust en teamgeest verrassingen veroorzaken.

