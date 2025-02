Ajax en AZ hebben duidelijkheid over aanvangstijden achtste finales Europa League

De UEFA heeft de aanvangstijden voor de achtste finales van de Europa League bekendgemaakt. Ajax en AZ zijn namens Nederland nog actief in het toernooi en weten nu wanneer zij het opnemen tegen respectievelijk Eintracht Frankfurt en Tottenham Hotspur.

Beide Nederlandse clubs beginnen hun tweeluik in de achtste finales met een thuisduel. AZ doet dat op donderdag 6 maart met een 'vroege' wedstrijd tegen de Spurs. De aftrap in het AFAS Stadion wordt die avond verricht om 18.45 uur. Dik twee uur later, om 21.00 uur, begint Ajax aan de heenwedstrijd tegen Eintracht.

Bij de returns, een week later, is het precies andersom: Ajax moet op donderdag 13 maart om 18.45 uur aantreden in het Deutsche Bank Park in Frankfurt. AZ is die dag als laatste aan de beurt en begint om 21.00 uur aan het uitduel bij Tottenham Hotspur. Dat is overigens geen toeval: de UEFA zorgt er bewust voor dat clubs uit hetzelfde land niet tegelijkertijd in actie komen.

Speelschema achtste finales Europa League

Donderdag 6 maart

18.45 uur: AZ - Tottenham Hotspur

21.00 uur: Ajax - Eintracht Frankfurt

Donderdag 13 maart

18.45 uur: Eintracht Frankfurt - Ajax

21.00 uur: Tottenham Hotspur - AZ

