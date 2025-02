'Speler van Ajax die tot voor kort nog zeer impopulair was dient als voorbeeld voor Noa Lang'

Valentijn Driessen stelt dat een voorbeeld kan nemen aan . De aanvaller van Ajax kreeg acht dagen geleden bij zijn invalbeurt in De Klassieker tegen Feyenoord nog een fluitconcert over zich heen, maar revancheerde zich zeven dagen later door de beslissende 0-2 te maken in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Rasmussen liet daarmee zijn voeten spreken, terwijl Lang een dag eerder voor de tweede keer in een paar weken tijd de confrontatie opzocht met zijn eigen supporters.

Rasmussen streek in de zomer van 2019 neer in de jeugdopleiding van Ajax. De Deen doorliep vervolgens verschillende elftallen, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet. Ajax stalde Rasmussen vorig seizoen op huurbasis bij Nordsjaelland en leek afgelopen zomer definitief afscheid van hem te gaan nemen, maar Francesco Farioli haalde hem bij de selectie en stelde hem tot verbazing bij velen op in de eerste wedstrijden van dit seizoen. Door de magere bezetting op de vleugels, doet Farioli ook na de winterstop regelmatig een beroep op Rasmussen. Dat gebeurde dus ook in De Klassieker tegen Feyenoord.

De Deen maakte na ruim een uur spelen zijn entree binnen de lijnen. Daar waren de supporters van Ajax duidelijk niet blij mee. Er klonk een luid fluitconcert toen de naam van Rasmussen werd omgeroepen. De rechtsbuiten kreeg tijdens zijn invalbeurt een aantal mogelijkheden, maar kwam niet tot scoren. Een week later gaf hij de meegereisde Ajax-supporters naar Sittard wél reden tot juichen. Met een bekeken schuiver gooide hij het moeizame uitduel met Fortuna in het slot. “Zo kan het dus ook. Waar Noa Lang het nodig vond om kritisch publiek tijdens PSV - Willem II herhaaldelijk het zwijgen op te leggen met een vingertje voor de mond, daar vierde Ajacied Rasmussen zijn goal in Sittard samen met de meegereisde Ajax-fans”, zo schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

Het kan verkeren in het voetbal. “De eerste seizoenstreffer van de Deen volgde op een pijnlijk moment een week eerder toen hij inviel tijdens Ajax - Feyenoord en door z’n eigen supporters in de Johan Cruijff ArenA werd uitgefloten. Rasmussen is in weinig een typische Ajax-aanvaller en kende geen gelukkige invalbeurten dit seizoen in de Eredivisie. Vandaar de kritische benadering. Maar zoals het hoort ging de rustige Deen de strijd met het publiek van Ajax aan op het veld. Met zijn treffer en reactie won hij ongetwijfeld de gunst van de fans en zal hij bij zijn volgende invalbeurten met gejuich worden begroet”, zo verwacht Driessen. “Want ook na in genade te zijn aangenomen en zijn doelpunt zit er geen basisplaats in voor Rasmussen.”

Blind, Ziyech en Taylor

Volgens Driessen is het, ‘zolang het niet om kwetsende discriminerende uitingen gaat’, een ‘misverstand’ bij voetballers ‘te denken dat het eigen publiek maar slaafs achter de eigen spelers moet aanlopen’. “Kritiek en fluitconcerten worden niet gepruimd. Het zou goed zijn als spelers zich erdoor op scherp laten zetten, maar op een enkeling na zullen spelers zich beklagen met het argument dat ze er niet beter van gaan voetballen.” Driessen stelt dat de kop van jut zijn bij het publiek echter ook ‘een wake-up call’ is voor spelers. “Deze harde wetten van de topsport zorgen ook, voor wie daar overheen groeit, voor weerbare, mentaal sterke veerkrachtige spelers die tegen een stootje kunnen. Daley Blind, Hakim Ziyech en Kenneth Taylor zijn daarvan treffende voorbeelden en gingen Rasmussen voor.”

Blind, Ziyech en Taylor zijn tijdens hun Ajax-periode allemaal het mikpunt van kritiek geweest bij de eigen supporters. “Dit trio, waarvan twee door Ajax zelfopgeleide spelers, onderging in eigen huis de vernedering van massaal uitgefloten te worden. Keihard, maar er valt niet te ontkennen dat deze drie Ajacieden kerels zijn geworden door zich eroverheen te knokken. Alle drie wonnen zij later de sympathie van het publiek in de Johan Cruijff ArenA. Iemand als Taylor, die een prima seizoen draait, kan zeker na zijn winnende in blessuretijd in De Klassieker tegen Feyenoord nooit meer stuk”, zo stelt Driessen, die betwijfelt of Lang die ‘status’ ooit bij ‘enige’ club zal bereiken.

