Van der Vaart ziet ‘een schande’ en haalt uit naar fans van Ajax

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het feit dat de supporters van Ajax uitfloten toen hij binnen de lijnen kwam tegen Feyenoord (2-1). De voormalig middenvelder noemt het ‘een schande’, vooral omdat op de training juist werd toegezongen na al het gedoe rondom zijn toekomst.

Toen Rasmussen zondagmiddag na bijna zeventig minuten spelen mocht invallen bij Ajax in De Klassieker, klonk er vanaf de tribunes een striemend fluitconcert. Reserveaanvoerder Remko Pasveer was hier niet van gediend en maakte dit direct duidelijk aan het aanwezige publiek. Dat vindt Van der Vaart een goede actie van de doelman.

“Rasmussen wordt uitgefloten”, haalt Van der Vaart het moment aan bij Rondo. “Ik vind dat dus een schande”, laat de oud-Ajacied zich hard uit over de fans van de Amsterdammers. “Dat ze zo’n jonge jongen, die zijn stinkende best doet, uitfluiten, maar deze gozer (Henderson, red.) gaan ze toezingen op de training. In plaats van een vuurpijl…”, zegt de oud-prof voor hij wordt afgekapt door Wytse van der Goot.

Van der Vaart is van mening dat de fans juist niet blij moeten zijn met Henderson, gezien zijn gedrag rondom de transferperikelen. Dat maakte hij zondagavond bij Studio Voetbal al met felle woorden duidelijk. “Ik vind dat ongelooflijk, dat is wel vaker gebeurd”, briest de voormalig middenvelder.

