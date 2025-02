Van der Gijp houdt zijn mond tijdens discussies over Farioli: 'Johan begint dan weer over Italiaanse serveerders'

René van der Gijp houdt wijselijk zijn mond, als het tijdens Vandaag Inside over Francesco Farioli gaat. Zo vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Onlangs zat de analist aan tafel met Valentijn Driessen en Johan Derksen, die beiden op zijn zachtst gezegd geen fan lijken te zijn van de Italiaanse oefenmeester.

Ajax is de laatste weken bezig met een goede serie. De Amsterdammers hebben ondertussen een voorsprong van vijf punten op concurrent PSV en ook schaarde de selectie zich bij de laatste zestien van de Europa League. Het vertoonde spel is echter niet altijd goed. Zo ook weer tijdens het duel met Go Ahead Eagles van afgelopen zondag, dat wel met 2-0 winnend werd afgesloten. "Na de eerste helft dacht ik: hier heb ik geen trek in, want om deze wedstrijd uit te kijken moet je echt supporter zijn."

Wim Kieft werd ook niet vermaakt tijdens het duel in de Johan Cruijff ArenA. "Go Ahead speelde de eerste helft beter dan Ajax, die speelden goed." De oud-voetballer ziet dat de Amsterdammers een identiteitsverandering hebben ondergaan. "Ik kan me nog wel herinneren dat toen ik bij Ajax speelde, we altijd heel ruim wilden winnen." Hoewel dat nu niet het geval is, is Kieft wel overtuigd van de kampioen van dit Eredivisieseizoen. "Ze (Ajax, red.) worden kampioen. Daar twijfel ik eerlijk gezegd niet aan."

Van der Gijp heeft het tijdens Vandaag Inside vaak over trainer Farioli. Derksen is geen fan van de oefenmeester en als Driessen ook nog eens aanschuift, houdt Gijp al snel zijn mond. "Daartussen is er geen eer meer te behalen voor mij. Die twee kun je dan beter laten gaan. De één zei: 'Het is niks en zal ook nooit iets worden', terwijl Johan begon over de Italiaanse serveerders van een pizzeria."

