Ajax nieuwe koploper na moeizame zege, mokerslag Arne Slot - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen na een moeizame 0-2 overwinning op Fortuna Sittard. De wedstrijd werd gekenmerkt door een slechte grasmat en een controversiële penalty. Ondertussen verkeert FC Utrecht in de problemen na een verrassende nederlaag tegen hekkensluiter Almere City. Ook bij PSV rommelt het, met Noa Lang die kritiek krijgt na een teleurstellend gelijkspel tegen Willem II.

© Imago

Ajax nieuwe koploper van Nederland na voetbalgevecht in Sittard

Ajax had een flinke kluif aan Fortuna Sittard maar heeft uiteindelijk gedaan wat het moest doen, namelijk winnen van de Limburgers: 0-2. Door deze zege klimmen de Ajacieden over PSV heen en zijn ze koploper. Lees hier meer over de wedstrijd.

© Imago

FC Utrecht in crisis: nummer drie verliest van hekkensluiter Almere City

FC Utrecht heeft opnieuw een flinke uitglijder gemaakt. De ploeg van trainer Ron Jans verloor in de eigen Galgenwaard van hekkensluiter Almere City met 0-1, waardoor de directe Champions League-plaatsen voor nu even uit zicht zijn. Lees hier meer over de crisis bij FC Utrecht.

© Imago

Noa Lang krijgt ondanks magisch moment in minuut 66 een veeg uit de pan

Mario Been keek zaterdagavond met gemengde gevoelens naar Noa Lang. In de wedstrijd tussen PSV en Willem II (1-1) opende Lang de score, maar viel vooral zijn doelpuntviering op. Ook zag Been een gebrek aan verdedigende arbeid bij de aanvaller. Lees hier meer over de kritiek op Noa Lang.

© Imago

Nieuw drama voor Wesley Sneijder: na zijn moeder overlijdt ook zijn vader

Barry Sneijder, de vader van oud-voetballers Wesley (40) en Rodney (33), is overleden. Dat melden de twee zoons zaterdagavond op Instagram. Lees hier meer over het verdrietige nieuws.

© Imago

Mokerslag voor Slot: FA Cup-blamage Liverpool tegen hekkensluiter Championship