Ajax maakt mooie ontwikkeling in beleid door, tot grote tevredenheid van Louis van Gaal

Hoewel het vertoonde spel nog wel eens tegenvalt, zijn de resultaten bij Ajax uitstekend. De club wil zich de komende tijd nog meer focus op de eigen jeugd en daarin zet ook Francesco Farioli zet beste beentje voor.

Ajax voerde na de eerste seizoenshelft evaluerende gesprekken om te kijken wat er beter zou kunnen. Dat was op basis van de bronnen van Voetbal International onder andere het volgende: "Bij Ajax 1 moet er meer ruimte komen voor de talenten van De Toekomst." De eigen jeugd had al best wel inbreng in het belangrijkste elftal van Ajax, met Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Jorrel Hato, Brian Brobbey, Youri Baas en Kian Fitz-Jim als vaste basisklanten. "Met name voor de ontwikkeling van die laatste twee verdient trainer Farioli credits." Toch wil de directie van de club nog meer doorstroming zien naar het eerste van Ajax.

De generatie na het genoemde zevental kreeg namelijk weinig kansen op speelminuten. "Dat had onder meer te maken met de grote selectie, waarmee Farioli moest werken. Dat betekende dat er weinig ruimte was op het trainingsveld en in de wedstrijdselecties voor de talenten uit de jeugdopleiding." In de winter werd er echter daadkrachtig gehandeld door Alex Kroes en de zijnen, waardoor de selectie een stuk smaller is geworden. "Liefst tien spelers namen afscheid en daar kwamen er slechts vier voor terug."

De inkrimping van de selectie lijkt gelijk zijn vruchten af te werpen. "Bij De Klassieker tegen Feyenoord mocht Rayane Bounida (18) al op de bank plaatsnemen, een mooi signaal richting het Belgische toptalent dat met de club in gesprek is over verlenging van zijn aflopende contract. Het lijkt zelfs een kantelpunt te zijn geweest. Ook Jan Faberski (18) en Don-Angelo Konadu (18) zullen meer kansen voorin krijgen, nu Chuba Akpom en Jaydon Banel daar zijn vertrokken."

Ook op het middenveld is de spoeling wat dunner, mede door blessures. "Dat biedt weer kansen voor Jorthy Mokio (16) en Sean Steur (17). En achterin worden spelers als Aaron Bouwman (17) en Lucas Jetten (17) nauwlettend in de gaten gehouden. Dat is wat Ajax nadrukkelijk wil uitstralen: dat de deur wagenwijd openstaat voor de grootste talenten. En dat is ook wat adviseur Louis van Gaal eind 2024 op geheel eigen wijze benadrukte. "Mochten de 'parels uit de opleiding' hun ontwikkeling voortzetten, mogen ze deel uitmaken van de selectie van Ajax tijdens de voorbereiding op het volgende seizoen.

