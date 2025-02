Weghorst lange tijd aan de kant bij Ajax: deze Eredivisie- en Europa League-wedstrijden moet hij missen

Ajax-trainer Francesco Farioli kan de komende tijd geen beroep doen op . De aanvaller brak afgelopen zondag op bezoek bij Fortuna Sittard de grote teen van zijn rechtervoet. Ajax meldde een dag later dat Weghorst naar verwachting zes weken aan de kant staat en Farioli bevestigde woensdagavond op een persconferentie dat hij inderdaad ‘langer dan een maand’ niet de beschikking heeft over de supersub. Welke wedstrijden moet Weghorst allemaal missen?

Ajax nam Weghorst afgelopen zomer over van Burnley. De Amsterdamse interesse in de Oranje-international kwam nog vóór de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland naar buiten, maar hij zette pas eind augustus zijn handtekening onder een contract in de Johan Cruijff ArenA. Weghorst kwam tot op heden 24 keer in actie voor Ajax. Hij staat op acht doelpunten en twee assists. De aanvalsleider had afgelopen zondag nog een belangrijk aandeel in de 0-2 overwinning op Fortuna Sittard. Hij opende na de gemiste strafschop van Steven Berghuis de score en gaf in de slotfase de assist voor de 0-2 van Christian Rasmussen.

Het duel met Fortuna Sittard is voor Weghorst voorlopig zijn laatste wedstrijd geweest. Na afloop van de ontmoeting in Limburg werd al duidelijk dat de Oranje-international klachten had opgelopen en een dag later maakte Ajax dus bekend dat hij vanwege een breuk van de grote teen van zijn rechtervoet naar verwachting anderhalve maand aan de kant staat. Dat is een hard gelag voor Ajax en Farioli, die in de persoon van Chuba Akpom onlangs nog een spits zagen vertrekken. Door zijn blessure mist Weghorst een flink aantal wedstrijden in de Eredivisie en mogelijk ook in de Europa League.

Eredivisie

Ajax veroverde dankzij de 0-2 overwinning op Fortuna Sittard de koppositie in de Eredivisie. De ploeg van Farioli kwam op gelijke hoogte met PSV en dan moet er ook nog een wedstrijd worden ingehaald. Voordat het inhaalduel met Go Ahead Eagles op het programma staat, treft Ajax in competitieverband Heracles Almelo. De ontmoeting met de oude club van Weghorst is de eerste competitiewedstrijd die de spits aan zich voorbij moet laten gaan. Hij is (mogelijk) ook in de thuiswedstrijd tegen AZ niet van de partij.

Deze competitiewedstrijden mist Weghorst:

Zondag 16 februari: Ajax - Heracles Almelo

Zondag 23 februari: Ajax - Go Ahead Eagles

Zondag 2 maart: Almere City - Ajax

Zondag 9 maart: PEC Zwolle - Ajax

Zondag 16 maart: Ajax - AZ

De grote vraag is of Weghorst op 30 maart weer inzetbaar is als Ajax op bezoek gaat bij PSV. De zes weken zijn dan net verstreken, dus het lijkt een race tegen de klok te gaan worden voor de spits.

Europa League

Ajax begint donderdagavond aan het tweeluik met Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. De heenwedstrijd én de return tegen de Belgen gaan sowieso aan Weghorst voorbij. Mocht Ajax over twee duels aan het langste eind trekken en zich dus plaatsen voor de achtste finales, komen ook de wedstrijden in de volgende ronde normaal gesproken te vroeg voor de goalgetter. De achtste finales in de Europa League worden gespeeld op 6 en 13 maart.

Deze Europa League-wedstrijden mist Weghorst:

Donderdag 13 februari: Union Sint-Gillis - Ajax

Donderdag 20 februari: Ajax - Union Sint-Gillis

Donderdag 6 maart: eerste achtste finale

Donderdag 13 maart: tweede achtste finale

Hoe erg gaat Ajax Wout Weghorst missen? Laden... 53% Heel erg, hij is heel belangrijk voor Ajax 36.6% Valt mee, Ajax heeft voldoende opties om zijn gemis goed op te vangen 10.4% Niet, zijn komst is (nog) geen groot succes 164 stemmen

