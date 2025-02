Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli rouleert er weer flink op los

Ajax-trainer Francesco Farioli gaat zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op zes plekken wijzigen ten opzichte van de return tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Het Algemeen Dagblad verwacht dat en Brian Brobbey weer terug zullen keren in de basis. Laatstgenoemde ontbrak midweeks vanwege ziekte.

Ajax wist afgelopen donderdag door te stoten naar de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers wonnen de heenwedstrijd met 0-2 en precies die stand stond er donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA ook op het scorebord, maar dan in het voordeel van Union Sint-Gillis. Een verlenging moest uitsluitsel brengen en daarin was Taylor vanaf de strafschopstip trefzeker.

Ten opzichte van het midweekse duel verwacht het Algemeen Dagblad in totaal zes wijzigingen in de opstelling van Farioli. Remko Pasveer verdedigt uiteraard het doel bij Ajax, terwijl de defensie op twee plekken wordt gewijzigd. Anton Gaaei keert terug in de basiself en dit gaat ten koste van Lucas Rosa. Verder verwacht de krant dat Ahmetcan Kaplan centraal achterin Daniele Rugani gaat vervangen. Hoewel Youri Baas weer beschikbaar is, wordt hij nog niet in de basis verwacht. De achterhoede wordt gecompleteerd door Josip Sutalo en Jorrel Hato.

Op het middenveld keert Taylor in de basis, een linie waar Steven Berghuis, die midweeks begon als rechtsbuiten, ook te vinden is. Het tweetal krijgt de voorkeur boven Kian Fitz-Jim en de zestienjarige Jorthy Mokio. Davy Klaassen, die tegen Union Sint-Gillis vroegtijdig kon douchen vanwege een rode kaart voor een handsbal in de eigen zestien, maakt het middenveld compleet.

Voorin gooit Farioli de boel helemaal overhoop bij Ajax. Dit is deels noodgedwongen voor de Italiaanse oefenmeester. Berghuis zakt een linie terug, waardoor er een plek vrij is gekomen op rechtsbuiten. Deze wordt ingenomen door Bertrand Traoré. De andere flank wordt ingenomen door Mika Godts, die Oliver Edvardsen vervangt. In de spits keert Brian Brobbey terug in de basis. De 23-jarige spits ontbrak in de Europa League vanwege ziekte, maar is weer hersteld. Christian Rasmussen verving hem tegen Union Sint-Gillis en viel in die wedstrijd uit met een hamstringblessure. Farioli kan daardoor geen beroep op de Deen doen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Berghuis, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

