Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert tegen Heracles liefst zeven wijzigingen door

Ajax-trainer Francesco Farioli gaat zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo op liefst zeven posities wijzigen ten opzichte van het heenduel met Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Het Algemeen Dagblad verwacht onder meer terug aan de aftrap, al is de Engelsman wel een twijfelgeval. Dat geldt ook voor , die niet ongeschonden uit de ontmoeting met de Belgen is gekomen.

Ajax boekte afgelopen donderdag een 0-2 zege op Union Sint-Gillis en zette daarmee een grote stap richting de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers boekten zodoende de tweede belangrijke overwinning in een paar dagen tijd, nadat op bezoek bij Fortuna Sittard met dezelfde cijfers was gewonnen en die winstpartij hen de koppositie in de Eredivisie opleverde. Er zijn echter ook kopzorgen voor Farioli. De Italiaan zag Henderson van de week al afhaken voor het eerste duel met Union Sint-Gillis en op het knollenveld van het Koning Boudewijnstadion liep Daniele Rugani een blessure op, terwijl Hato eveneens niet ongeschonden uit de strijd is gekomen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli komt na Union Sint-Gillis - Ajax terug op 'dieptepunt' van de avond, en dat was niet het veld

Er zitten dus nogal wat haken en ogen aan de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad. De krant verwacht Remko Pasveer uiteraard onder de lat en de defensie op twee plekken gewijzigd. Anton Gaaei vervangt Lucas Rosa en Josip Sutalo keert eveneens terug in de basiself, ten koste van Rugani. Youri Baas en Hato lijken te blijven staan, al gaf Farioli vrijdag tegenover het clubkanaal al aan dat laatstgenoemde pijntjes heeft. Het is dus de vraag of Farioli zondagmiddag tegen Heracles überhaupt een beroep kan doen op Hato. Dat geldt op het middenveld voor Henderson. Het AD verwacht de captain weliswaar aan de aftrap, maar Farioli vertelde woensdagavond op zijn persconferentie al dat het voor Henderson ‘moeilijk’ zou worden om op tijd fit te zijn voor de ontmoeting met Heracles.

‘Uitblinker Mokio op de bank’

Branco van den Boomen, normaal gesproken de stand-in van Henderson, moest het duel in België eveneens aan zich voorbij laten gaan en is ook een twijfelgeval. Farioli koos tegen Union Sint-Gillis voor Jorthy Mokio, maar de zestienjarige uitblinker lijkt tegen Heracles op de bank plaats te gaan nemen. Volgens het AD wordt Henderson op het middenveld vergezeld door Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Laatstgenoemde is daarmee de vervanger van Kian Fitz-Jim. Voorin kiest Farioli mogelijk voor een compleet andere voorhoede. Waar die in Brussel nog werd gevormd door Christian Rasmussen, Steven Berghuis en Oliver Edvardsen, moet tegen Heracles het trio Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts voor de doelpunten gaan zorgen.

LEES OOK: Alex Kroes krijgt uit het niets een groot compliment: 'Dat is zijn beste actie geweest bij Ajax'

Dat brengt het aantal (mogelijke) wijzigingen bij Ajax op zeven: Rosa, Rugani, Fitz-Jim, Mokio, Rasmussen, Berghuis en Edvardsen maken plaats voor respectievelijk Gaaei, Sutalo, Taylor, Henderson, Traoré, Brobbey en Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Antony deels in het gelijk gesteld in zaak tegen Ajax: woord is aan Alfred Schreuder

De arbitragecommissie van de KNVB heeft Antony deels in het gelijk gesteld in de zaak die de aanvaller heeft aangespannen tegen Ajax.