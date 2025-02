Alex Kroes krijgt uit het niets een groot compliment: 'Dat is zijn beste actie geweest bij Ajax'

De aanstelling van Francesco Farioli als hoofdtrainer van Ajax, is de beste actie van Alex Kroes tot nu toe geweest. Dat schrijft Henk Spaan althans. Waar Valentijn Driessen van de week andermaal de aanval opende op Farioli, is Spaan inmiddels volledig overtuigd van de Italiaan. De columnist uitte recentelijk nog kritiek op de keuzeheer omdat hij te weinig oog zou hebben gehad voor de eigen jeugdopleiding, maar nu ook talenten zoals Jorthy Mokio en Rayane Bounida meer bij de hoofdmacht worden betrokken, kan naar eigen zeggen ook die kritiek ‘de prullenbak in’.

Farioli presteert dit seizoen tot op heden boven verwachting met Ajax. De Amsterdammers vlogen vorige maand weliswaar uit de KNVB-beker, maar bezetten op dit moment de koppositie in de Eredivisie en staan dankzij de 0-2 overwinning op Union Sint-Gillis met anderhalf been in de volgende ronde van de Europa League. Het zijn echter de kansen voor de jonge talenten die maken dat Spaan voorlopig geen reden ziet om nog kritisch te zijn op Farioli. “Mijn voorzichtige kritiek op Farioli, dat hij te weinig naar de opleiding zou kijken, kan in de prullenbak. Alders zat al een paar keer bij de selectie, Bounida meermaals en Mokio kreeg twee basisplaatsen”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: In België klinkt er opeens felle kritiek op Ajax: ‘Dat is al langer een doorn in het oog’

Mokio maakte afgelopen zondag op bezoek bij Fortuna Sittard zijn basisdebuut en verscheen donderdag in de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League opnieuw aan de aftrap. In Brussel had hij met een heerlijke treffer een belangrijk aandeel in de 0-2 zege. Bounida zag zijn landgenoot vanaf de kant uitblinken. De aanvallende middenvelder wordt een mooie toekomst voorspeld en staat op het punt zijn krabbel te zetten onder een nieuw contract bij Ajax. Spaan is een tevreden man. “De PVV-tak in de sportjournalistiek over ‘buitenlanders’, of ‘van die drukke Italiaantjes langs de kant’ is het zwijgen opgelegd. De roep om Ron Jans is verstomd. Kortom: de onderbuik rommelt niet meer.”

LEES OOK: Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax-supporters en komt met zeer pijnlijke benaming

Compliment voor Kroes

Alex Kroes kreeg gedurende de transferperiodes regelmatig kritiek te verduren vanwege het uitblijven van nieuwe spelers, maar volgens Spaan heeft de technisch directeur in ieder geval één goede deal gesloten. “Al maanden geleden schreef ik dat het aanstellen van Farioli de beste actie van de nieuwe technisch directeur Kroes was geweest. Het is echt niet alleen zijn data- of fitheidsfetisjisme dat hem tekent, maar er is in de Eredivisie geen trainer met zoveel creativiteit, onafhankelijkheid en mediaonverschilligheid als hij”, zo klinkt het. Spaan doelt onder meer op de omgang van Farioli met Christian Rasmussen. “Tegen Feyenoord bracht hij Rasmussen, die werd uitgefloten. Tegen Fortuna deed hij tien minuten voor tijd hetzelfde. Rasmussen maakte het beslissende tweede doelpunt. Tegen Union kreeg Rasmussen een basisplaats als duospits met Berghuis en scoorde. Mokio zette hij in de basis, niet als linksback zoals zondag, maar als nummer zes naast Davy Klaassen, de dubbele pivot.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Antony deels in het gelijk gesteld in zaak tegen Ajax: woord is aan Alfred Schreuder

De arbitragecommissie van de KNVB heeft Antony deels in het gelijk gesteld in de zaak die de aanvaller heeft aangespannen tegen Ajax.