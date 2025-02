Opstelling Ajax: Farioli haalt tegen Heracles opnieuw de bezem door zijn elftal

Ajax begint zondagmiddag met Dies Janse als bassispeler aan het thuisduel met Heracles Almelo. In totaal voert trainer Francesco Farioli maar liefst zes wijzigingen door ten opzichte van het met 0-2 gewonnen uitduel bij Union Sint-Gillis, donderdagavond in de tussenronde van de Europa League.

Als Ajax Heracles weet te verslaan, dan passeert de ploeg van Farioli PSV weer op de ranglijst. Afgelopen weekend grepen de Amsterdammers de koppositie al, op basis van verliespunten, maar de Eindhovenaren heroverden die zaterdagavond dankzij een laat gelijkspel tegen FC Utrecht (2-2).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Aad de Mos weet wie er kampioen wordt in de Eredivisie en komt met opmerkelijk argument

Farioli kan zondagmiddag niet beschikken over Daniele Rugani. De Italiaanse verdediger viel midweeks in België uit met een blessure en zit niet bij de selectie. Daarnaast was het voorafgaand aan het duel nog maar de vraag of Jorrel Hato en Jordan Henderson van de partij zouden zijn. Eerstgenoemde kampt met 'pijntjes', terwijl de Engelse aanvoerder het duel in Brussel moest laten schieten. Ook zijn stand-in Branco van den Boomen moest het bezoek aan Union laten schieten.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo

Remko Pasveer verdedigt zondag andermaal het doel van de Amsterdammers. Achterin geeft Farioli behalve aan Janse het vertrouwen aan de in het elftal terugkerende Anton Gaaei en Josip Sutalo, terwijl Hato 'gewoon' op de linksbackpositie start. Op het middenveld ontbreekt behalve Henderson ook Kenneth Taylor, waardoor Steven Berghuis een linie terugzakt. Voorin start Brian Brobbey weer in de spits, wat ten koste gaat van Christian Rasmussen. Op de vleugels krijgen Bertrand Traoré en Mika Godts de voorkeur.

Ajax legt op X uit waarom Taylor er zondag niet bij is. De middenvelder is ziek, zo blijkt. Dat geldt ook voor verdedigers Youri Baas en Ahmetcan Kaplan, die dus ook allebei ontbreken in de wedstrijdselectie.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Janse, Hato; Klaassen, Fitz-Jim, Berghuis; Traoré, Brobbey, Godts.

Ook de opstelling van Heracles Almelo is bekend. Trainer Erwin van de Looi heeft weinig reden tot wisselen na vorige week, toen Go Ahead Eagles in Almelo met 4-2 werd verslagen. Heracles start in de Johan Cruijff ArenA dan ook met exact dezelfde elf namen.

Opstelling Heracles Almelo: De Keijzer; Wieckhoff, Mirani, Mesik, Rots; De Keersmaecker, Scheperman; Talvitie, Bruns, Podgoreanu, Kulenovic

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Leonne Stentler maakt keuze tussen Ajax en PSV: 'Ik maak me zorgen, dat kun je je niet veroorloven'

Leonne Stentler wijst de favoriet aan in de titelstrijd tussen Ajax en PSV.