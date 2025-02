Volgens Farioli doet Ajax iets wat nergens ter wereld voorkomt

Francesco Farioli denkt dat Ajax zondagmiddag voor een voetbalunicum heeft gezorgd. De trainer telde veertien zelfopgeleide spelers in de selectie voor de gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0). Over het geheel was de selectie van Ajax erg jong, viel Farioli op.

“Ik had er vandaag geen tijd voor, maar ik zou graag de rekensom maken van de gemiddelde leeftijd van onze ploeg vandaag”, zegt de Italiaan op de persconferentie. “Vandaag waren er veertien spelers uit onze eigen jeugdopleiding bij. Dat is denk ik een unicum in de wereld. Met Remko (Pasveer, red.), Bertrand (Traoré) en Steven (Berghuis) waren er ook drie spelers die al lange tijd voor de club spelen. 17 van de 23 spelers komen dus van Ajax. Dat is mooi, maar ook apart in het moderne voetbal.”

Farioli doelt op Jorrel Hato, Dies Janse, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Mika Godts, Brian Brobbey, Rayane Bounida, Jay Gorter, Don-Angelo Konadu, Jorthy Mokio, Christian Rasmussen, Sean Steur, Precious Ugwu en Nick Verschuren.

De trainer hanteert een gunstige interpretatie van het begrip ‘zelfopgeleid’. Fitz-Jim speelde bijvoorbeeld tot zijn vijftiende bij AZ, Godts kwam op zeventienjarige leeftijd over van KRC Genk, Bounida speelde tot zijn zestiende bij Anderlecht, Gorter speelde alleen tussen zijn tiende en veertiende in de jeugdopleiding van Ajax en Mokio kwam afgelopen zomer van AA Gent.

