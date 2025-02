Martijn van Zijtveld krijgt tijdens Ajax - GA Eagles bakken met kritiek over zich heen

Kijkers van Ajax - Go Ahead Eagles hebben in de tweede helft hun ergernis gedeeld over Martijn van Zijtveld, de commentator van dienst bij ESPN. Van Zijtveld baarde na de overtreding van Gerrit Nauber op Kian Fitz-Jim opzien door met een stemverhoging te verkondigen dat de actie van de verdediger van Go Ahead Eagles geen gele kaart waard was. Scheidsrechter Joey Kooij besloot anders en toonde Nauber zijn tweede gele en daarmee een rode kaart. Kijkers kunnen zich totaal niet vinden in het commentaar van Van Zijtveld.

Nauber beleefde een zware middag in Amsterdam. De centrale verdediger van Go Ahead Eagles werd al vroeg in de eerste helft op de bon geslingerd nadat hij na een overtreding op Brian Brobbey niet naar scheidsrechter Kooij wilde luisteren. Nauber flirtte niet veel later met een tweede gele kaart na opnieuw een overtreding op Brobbey, waardoor zijn trainer Paul Simonis zich genoodzaakt zag om een wijziging door te voeren achterin. Niet Nauber, maar Joris Kramer moest Brobbey gaan schaduwen. Dat ging lang goed, totdat Brobbey na zo’n tien minuten voetballen in de tweede helft de score opende.

Nog geen kwartier later moest Go Ahead Eagles de wedstrijd vervolgen met tien. Fitz-Jim speelde de bal om Nauber heen en zette het op een sprint, maar geraakte niet bij de bal omdat de verdediger zijn been uitstak. Kooij aarzelde geen moment en bestrafte Nauber met zijn tweede gele kaart, wat betekende dat hij voortijdig mocht gaan douchen. Van Zijtveld kon zich overduidelijk niet vinden in de beslissing van de arbiter. “Nauber, die doet daar toch helemaal niks?! Kooij vindt van wel en stuurt Gerrit Nauber weg met zijn tweede gele kaart. Het zag er vrij onschuldig uit. Hij vangt hem een heel klein beetje op, maar ook een heel klein beetje. Hij staat niet helemaal stil, daar heeft hij geen gelijk in. Maar moet je hier nou een tweede gele kaart voor geven? De eerste gele kaart kreeg hij omdat hij niet bij Kooij wilde komen voor een vermaning, maar hij moet er nu vanaf. Dit gaat niet meer teruggedraaid worden”, zo klonk het.

Op sociale media wordt er met verbazing gereageerd op het commentaar van Van Zijtveld. “Die commentator op ESPN is ook lekker objectief… Niet dus. Maar dat wisten we eigenlijk al. Gewoon honderd procent geel”, zo schrijft iemand. Volgens een ander ‘snapt de commentator het echt niet’. “Nu onderbreekt hij een veelbelovende aanval, hoe is dat geen geel?”, zo vraagt de kijker zich af. En zo zijn er nog veel meer reacties op het commentaar na de rode kaart voor Nauber:

