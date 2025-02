Sven Mislintat had afgelopen maanden nog invloed op Ajax: 'Farioli had er last van'

Er was de afgelopen maanden vaker kritiek te horen op Francesco Farioli, die bij Ajax weinig talenten een kans gaf bij het eerste. Volgens Mike Verweij komt dat door clausules die aankopen van Sven Mislintat in hun contract hadden staan: zij moesten bij de Ajax 1-selectie zitten, waardoor er minder ruimte was voor doorstroming.

Technisch directeur Alex Kroes haalde afgelopen winter de bezem door de selectie van de Amsterdammers en zorgde ervoor dat veel ongewenste spelers (tijdelijk) een nieuwe club kregen. De selectie werd zo ingekrimpt, en er kwam meer ruimte voor jeugdtalenten. Jorthy Mokio (16) heeft in één week tijd al veel naam gemaakt, terwijl ook talenten Sean Steur (17) en Rayane Bounida (18) flink op de deur kloppen.

Door deze ontwikkelingen, en het feit dat Ajax maar punten blijft pakken, worden criticasters van de Italiaanse trainer vaak een stuk positiever over de oefenmeester. Toch was Farioli niet per se schuldig voor de magere inbreng van jeugd voor de winterstop, weet Verweij. In de podcast Kick-Off wijst de journalist naar Mislintat, die bij Ajax binnen enkele maanden verketterd werd.

"Farioli had last van de erfenis van Mislintat. Bij heel veel spelers die hij (Mislintat, red.) gekocht heeft, stond in het contract dat ze per se deel uit moesten maken van de eerste selectie." Nu veel van die ongewenste spelers, zoals Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk en Gastón Ávila, zijn vertrokken, is Farioli bij machte om meer jonge talenten aan zijn selectie toe te voegen en speeltijd te geven. Dat ziet Verweij graag. "Nu heeft hij eindelijk oog voor de jeugd."

