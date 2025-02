Problemen voor Ajax: vrij onmisbare speler afwezig op training

Bij Ajax ontbreekt woensdagmiddag op de training. De spits blijft niet okselfris te zijn, dat weet Lentin Goodijk van Voetbal International te melden.

Door de blessure van Wout Weghorst en de verhuur van Chuba Akpom is Brobbey de enige overgebleven A-spits van de hoofdselectie. Een blessure bij de bonkige spits zou Ajax dan ook slecht uitkomen. Er heerst ook griep in de selectie van de Amsterdammers, het is op het moment van schrijven onduidelijk wat de klachten van Brobbey precies zijn.

Christian Rasmussen kan eventueel als vervanger fungeren van de zevenvoudig international. De Deense aanvaller is van origine een buitenspeler, maar werd door Francesco Farioli tijdens Union Sint-Gillis - Ajax (0-2) ook als diepe spits ingezet. Rasmussen scoorde bovendien de niet onbelangrijke 0-1 in België. Vier dagen daarvoor had de jonge aanvaller als invaller nog gescoord tegen Fortuna Sittard, op aangeven van Weghorst.

Het is afwachten hoe ernstig de klachten zijn van Brobbey. Tijdens de persconferentie van woensdag noemde Farioli de spits niet op, toen de blessuregevallen werden besproken. Mogelijk gaat het dus om voorzorg, maar dat moet nog blijken. De wedstrijd tegen Union Sint-Gillis van donderdag lijkt in ieder geval te vroeg te komen. Dit seizoen scoorde Brobbey vijf keer in 33 wedstrijden, waarbij hij ook goed was voor zeven assists.