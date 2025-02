Studio Voetbal onder de indruk van wederopstanding van 'vernederde' Ajax-speler

is aan een indrukwekkende wederopstanding bij Ajax bezig. Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay loven de 22-jarige verdediger rechtervleugelverdediger, die vorig seizoen nog werd verguisd in de Johan Cruijff ArenA. Laatstgenoemde stelt dat Gaaei symbool staat voor het Ajax van dit seizoen.

Gaaei maakte in de zomer van 2023 de overstap van het Deense Viborg FF naar Ajax voor zo'n 4,5 miljoen euro. Zijn eerste jaar in de Amsterdam werd er een om snel te vergeten. De jongeling kreeg bakken kritiek over zich heen en werd tweemaal vroegtijdig naar de kant gehaald (Feyenoord-thuis en AZ-uit). Door het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma is Gaaei door trainer Francesco Farioli gepromoveerd tot eerste rechtsback en dat vult hij vooralsnog prima in.

"Die Gaaei, ik geniet daar wel van", steekt Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal van wal over de Deense rechtsback van Ajax. "Als er nu één speler was die symbool stond voor het seizoen van vorig jaar, dan was het Gaaei. In De Klassieker van vorig jaar in Amsterdam na 32 minuten gewisseld en vernederd. Hij loopt nu te voetballen, het ziet er gewoon goed uit. Het is mentaal ook ongelooflijk knap wat hij heeft gedaan, al is er natuurlijk wel een jaartje overheen gegaan."

Afellay haakt daar vervolgens op in en sluit zich aan bij de woorden van Van Hooijdonk. "Hij is ook in een situatie terechtgekomen waarin hij het eigenlijk niet meer slechter kon doen. Hij had de publieke opinie tegen zich. Hij was zo in strijd met zichzelf, en dat waren er natuurlijk ook veel meer bij Ajax, maar hij stond daar symbool voor. Hij staat ook symbool voor waar Ajax dit seizoen voor staat, en dat is karakter", stelt de voormalig middenvelder van onder meer PSV en FC Barcelona.

Kwaliteit van Ajax is karakter

Volgens Afellay is het 'nou niet zo' dat Ajax geweldige spelers heeft. "De kwaliteit van Ajax is gewoon het karakter wat ze dit seizoen in het team hebben gekregen. Daar hebben ze ook op ingekocht. Klaassen, Weghorst, hij (Gaaei, red.) is daar een voorbeeld van. Henderson ook natuurlijk, hij is ook een speler met karakter", besluit de analist.

